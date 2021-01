Odklad splátek: Nakonec se pauza prodražila | E15.cz

Podle údajů bank se část klientů vrátila ke splácení úvěrů ještě před koncem moratoria. Problém skutečně splácet má jen okolo 8 procent klientů.

Odborníci se zamýšlí nad tím, jestli možnost odkladu neměla být pouze pro nejvážnější případy. Také 61 procent Čechů si myslí, že odklad splátek využili i lidé, kteří ve finanční nouzi nebyli. 70 procent uvádí, že lidé budou mít potíže se ke splácení vrátit. „Tyto obavy jsou přitom velmi pesimistické. Podle našich údajů bude mít potíže splácet své závazky pravděpodobně jen asi 8 procent klientů, kteří se rozhodli pro odklad splátek. Tyto případy s klienty řešíme individuálně již nyní,“ vysvětluje Radka Černá, tisková mluvčí Sberbank.

Češi jsou toho názoru, že by se moratorium mohlo ještě prodloužit. S největší pravděpodobností by jej ale už nevyužili. Nejmenší zájem o tuto možnost by měli vysokoškoláci. Jedním z důvodů může být předpokládané uzavírání obchodů a úpadek některých odvětví ekonomiky. Pokud by ale vláda moratorium znovu vyhlásila, splátky by si odložilo asi 24 procent Čechů.

Moratorium by brali malí podnikatelé

O odklad splátek by případně měli nejčastěji zájem malí soukromí podnikatelé s pěti a méně zaměstnanci. Moratorium by využilo 40 procent z nich. „Stejný postoj vnímáme i u našich klientů. Plošný odklad celkově nevnímáme jako nejlepší řešení. Efektivnějším řešením je spíše pracovat s každým klientem individuálně, podle toho, v jaké je konkrétní situaci. Výhodnější než odklad splátek je například konsolidace úvěrů do jednoho, která splátky dlouhodobě sníží a skutečně uleví rodinným rozpočtům,“ dodává Radka Černá ze Sberbank.