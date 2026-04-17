Sněmovna zřejmě umožní důchodcům ukončit penzijní spoření bez sankce. Ve hře jsou i kompenzace
- Skupina koaličních zákonodárců navrhuje, aby mohli vybraní senioři bez hrozby sankcí ukončit své penzijní spoření.
- Lidé, kteří kvůli zrušení státních příspěvků odstoupili od smluv předčasně, by navíc měli získat finanční kompenzaci.
- Předloha již míří k závěrečnému schvalování v Poslanecké sněmovně a má podporu napříč politickým spektrem.
Sněmovna posunula k závěrečnému schvalování návrh koaličních poslanců, který umožní některým seniorům zrušit penzijní spoření bez jakýchkoliv postihů. Tuto předlohu již k přijetí doporučil rozpočtový výbor a kladně se k ní staví mimo jiné i opoziční hnutí STAN. Iniciativa přímo reaguje na situaci z poloviny roku 2024, kdy stát přestal starobním důchodcům posílat k penzijnímu spoření finanční podporu. Lidé, kteří tehdy své smlouvy následkem této změny vypověděli, přišli o část svých prostředků, včetně již připsaných příspěvků. Nově by tito senioři měli za předčasné ukončení smluv získat odpovídající odškodnění.
Odebrání státní podpory pro penzisty bylo součástí konsolidačního balíčku někdejšího kabinetu Petra Fialy (ODS). Jak zdůraznil místopředseda dolní komory a jeden z předkladatelů Patrik Nacher (ANO), cílem úpravy je „odemknout uzamčené klienty“. Právě hnutí ANO se proti zrušení příspěvků pro spořící důchodce v minulém volebním období bránilo i u Ústavního soudu, avšak neúspěšně. Změnu kvituje i poslankyně Pavla Pivoňka Vaňková (STAN), podle níž se tak napravuje zjevná nespravedlnost. Stát totiž podle ní změnil pravidla v průběhu hry, aniž by dal lidem spravedlivou možnost ze systému vystoupit.
Kompenzace vyjdou na desítky milionů
Chystaná novela tak dává šanci na odchod všem účastníkům, kterým se kvůli novým podmínkám už spoření nevyplatí a nechtějí v něm pokračovat. Podle odhadů Patrika Nachera se to týká zhruba 150 tisíc osob. Nárok na kompenzaci za ztracené státní příspěvky by pak mohlo mít kolem 16 tisíc lidí, což si ze státní kasy vyžádá náklady ve výši přibližně 60 milionů korun.
Proti samotným kompenzacím se ovšem ohrazuje předseda opozičního klubu TOP 09 Jan Jakob, který by je nejraději z návrhu vyškrtl. Argumentuje především tím, že by tento krok mohl vytvořit nebezpečný precedent pro budoucí nároky na odškodnění při jakýchkoliv dalších změnách ve veřejných politikách. S vlastním pozměňovacím návrhem přicházejí také Piráti. Ti usilují o snížení poplatků za správu u transformovaných penzijních fondů z 0,6 na 0,4 procenta. Ačkoliv s tímto požadavkem přišli už v minulosti, poslanci se k jeho projednání dosud nedostali.