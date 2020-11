ČASF: Zkoušky pro zprostředkovatele a poradce z pojištění je třeba posunout | E15.cz

Podle ředitele ČASFu je celkově ve společnosti více nejistoty, jak se bude situace vyvíjet a jaká budou opatření. Situace je nepřehlednější než na jaře.

„Asi nikdo si při novoročním přípitku nedokázal představit, jak náročný tento rok bude a jak rychle se životní situace může změnit. Nejen z pohledu klientů. Na poli finančního poradenství současná situace ukázala možnosti ve využití online technologií. Čekají nás i nové produktové možnosti, jako je například účet dlouhodobých investic. Současná situace ukázala, že dnešní profesionálové ve finančním poradenství mají nezastupitelné místo,“ říká Marek Černoch.

Odborné zkoušky pro poradce a zprostředkovatele

Podle něj se teď na trhu finančních poradců a zprostředkovatelů nejvíce řeší pojistky, u nichž může nastat problém s tím, že pokud se nestihne posunout termín pro složení odborné zkoušky pojišťovacích zprostředkovatelů, ti budou bez licence.

„Je to velký problém. Jak z pohledu pojišťovacích zprostředkovatelů, tak i z pohledu klientů. A nutno dodat, že i z pohledu dopadu na státní kasu. Pokud by pracovníci přišli o licence a nemohli dělat svou profesi, mohlo by to znamenat tisíce lidí na úřadech práce jen proto, že nestihli udělat zkoušku v termínu. To určitě nikdo nechce,“ tvrdí Marek Černoch.

Podle něj se to týká 15 až 20 tisíc lidí. Ale reálně to může být i víc. Pracovníci bez odborné zkoušky nebudou moci nejen uzavírat nové pojistné smlouvy, ale nemohli by již uzavřené pojistné smlouvy ani měnit nebo s nimi pracovat. Zkoušky se dělají prezenční formou a velká část lidí spadá do rizikové skupiny, takže se kvůli covidu-19 nekonají, nebo jen narychlo v termínech, kdy to lze. Nicméně podle Marka Černocha je tuto situaci nutno vyřešit.

„Po dohodě s ministerstvem financí se tedy podařilo aktualizovat ‚jarní‘ návrh, který termín pro vykonání zkoušky posouvá o šest měsíců. A nyní je třeba, aby byl schválen,“ vysvětluje Marek Černoch.

S tím, že se situace zhorší, se nepočítalo

Již na jaře, během prvního lockdownu ČASF komunikovala s Ministerstvem financí ČR a Českou národní bankou o možnosti posunu zkoušek. Situace se pak začala zlepšovat, vypsaly se termíny zkoušek a byl výhled, že by se pracovníky v pojišťovnictví dalo zvládnout prozkoušet. V září se ale situace začala opět zhoršovat, omezil se počet možných účastníků na zkouškách a nakonec se vládním usnesením zakázaly zkoušky úplně.