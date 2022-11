Expert: Na inflaci má podíl přehřátý trh práce i rozhazovačnost vlády za covidu | E15.cz

"Česká republika má přehřátý trh práce, což vede k tlaku na vyšší mzdy a prohlubuje inflaci. Jejím dalším důvodem je 'rozhazování' peněz předešlou vládou za covidu, negativní roli hrála i loňská hysterická rétorika České národní banky," shrnul Havránek, který je také členem Národní ekonomické rady vlády (NERV). Meziroční inflace v září vzrostla na 18 procent a patřila mezi nejvyšší v Evropské unii. Rychleji rostly ceny pouze v pobaltských zemích a v Maďarsku, v eurozóně byla inflace deset procent.

"Odhaduji, že z naší aktuální inflace je deset procent dovoz a zbytek je náš příspěvek. Máme přehřátý trh práce, málo lidí je ochotných pracovat a proto je tlak na vyšší mzdy. Zadruhé byla naše vláda (Andreje Babiše z ANO) za covidu rozhazovačnější než vlády jiných zemí. Rozdala masivní plošné kompenzace, do čehož patří i plošné přídavky na děti nebo nárazové zvyšování důchodů," uvedl ekonom.

Za třetí problém označil rétoriku České národní banky, která sice spirálu zdražování nezpůsobila, ale podle něj se na ní podílela. Uvedl zejména výroky, že je třeba zvyšovat úrokové sazby, protože inflace vystoupá do závratných výšin. "Zvyšování sazeb možná inflaci tlumilo méně, než jak ji zvyšovala špatná komunikace ČNB. Důležité je prodat eura, která ČNB nakupila během doby, kdy intervenovala proti koruně, aby ji oslabila. Celkově jde zhruba o 140 miliard eur. Kdyby koruna posílila, zlevnilo by to dovážené zboží, tedy i ropu a plyn. Kdyby to ČNB spustila před rokem, dnes bychom neměli inflaci 17 procent, nýbrž třeba jenom devět procent," doplnil Havránek, který stojí za projektem zrusme-inflaci.cz.

Na prodeji eur by sice podle něj ČNB prodělala, ale je to cesta, jak inflaci porazit. Uvedl, že důležité je, aby se lidem vyplatilo spořit. Zatímco ČNB směřuje k dvouprocentnímu inflačnímu cíli, podle Havránka je ideální inflace nulová. "Když zrušíme inflaci, peníze přestanou ztrácet na hodnotě. Budeme moct šetřit na účtu v bance nebo doma v hotovosti bez nejistoty a složitostí. Inflace spoření zabíjí," dodal ekonom, který byl v minulosti poradcem viceguvernéra ČNB Aleše Michla, který je nyní guvernérem centrální banky.