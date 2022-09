Jak si vybrat ERP systém | E15.cz

ERP systémy v současnosti zažívají rozsáhlou transformaci a stále více firem si uvědomuje potřebu automatizovat a optimalizovat procesy. Tento trend pak v poslední době čím dál tím více proniká i do menších a středních podniků. Jak pro vaši firmu vybrat vhodný informační systém? Co je třeba brát v potaz a na co se připravit?