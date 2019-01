Každý druhý Čech si loni finančně polepšil | E15.cz

Během roku 2018 si finančně polepšilo 45,5 procent Čechů. Nejvíce z nich bylo ve věku 18 až 26 let. Na konci roku 2017 bylo optimisty 60,9 procent mladých Čechů, kteří doufali, že se budou mít lépe. Bylo tedy skoro naplněno jejich očekávání. Vyplývá to z průzkumu Broker Consulting.

Finančně stále stejně na tom bylo 38,5 procent dotázaných. Ve věkové generaci 54 až 65 let to byl každý druhý. Že ale netrpíme finanční nouzí, dokazuje to, že 13,7 procenta lidí dokonce v letošním roce začalo tvořit rezervy či investovat, ve věku 27 až 35 let dokonce každý pátý (20,4 procenta).

Jak to vidíme v roce 2019

Pro letošní rok zůstáváme optimisty. Ale už ne tak velkými jako vloni. 73,6 procent Čechů očekává, že se bude mít ekonomicky lépe, nebo alespoň stejně jako letos. Optimismus ale klesl o 4,4 procentního bodu. Mírně klesly obavy o práci, naopak se zvýšil strach lidí ze splácení závazků a případných exekucí.

„Výsledky výzkumu nejsou moc překvapivé. I v roce 2018 se české ekonomice náramně dařilo. Roste HDP, rostla průměrná mzda a nezaměstnanost je na historicky nejnižší hodnotě. To jsou znaky stabilní ekonomiky. Na druhou stranu se v roce 2018 zvyšovaly úrokové sazby u hypotečních úvěrů a také se opět zvedaly ceny nemovitostí. Jen v Praze je to meziročně o 8,5 procenta a situace je podobná i v ostatních krajských městech. V roce 2019 pak očekáváme další zvyšování úrokových sazeb a pomalé zastavení růstu cen nemovitostí. Zvyšování cen nemovitostí se také začíná pomalu projevovat i v nájemním bydlení, kde očekáváme nárůst cen nájmu. Aby zvýšené náklady nepoložily rodinný rozpočet, doporučuji pravidelně aktualizovat finanční plán a vést si přehled příjmů a výdajů na měsíční bázi,“ predikuje Martin Novák, investiční analytik Broker Consulting.

Někteří se přece jen bojí

Přes optimistické vyhlídky se zhoršení své finanční situace bojí pětina Čechů (19,9 procenta). A čím jsme starší, tím rostou i naše obavy. Nejvíce se zhoršení obávají lidé na hranici důchodového věku.