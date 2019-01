Sedm rad, se kterými ve financích v novém roce neuděláte chybu | E15.cz

Zdravě jíst, nepít alkohol, chodit cvičit, udělat si pořádek ve financích. To jsou jedny z nejčastějších novoročních předsevzetí. Co se peněz týká, podle průzkumů si takové předsevzetí dávají až tři pětiny Čechů. Často je ale po pár týdnech potká podobný osud jako plány ohledně zdravého životního stylu. Přitom už i minuta času denně, kterou osobním financím věnujete, může přinést pozitivní výsledky, což je o poznání snazší než chodit dvakrát týdně do posilovny.