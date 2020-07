Koronavirová krize zasáhla třetinu zaměstnanců v Česku | E15.cz

Krize kvůli pandemii koronaviru zasáhla více než třetinu zaměstnanců v Česku. Vyplývá to z průzkumů personální agentury Grafton Recruitment z letošního února a června. Většinou účastníci průzkumů zaznamenali pokles mezd. O práci podle průzkumů přišla asi čtyři procenta ekonomicky aktivních lidí ve věku od 18 do 65 let. Nejčastěji pociťovali dopady krize na své pracovní podmínky manuálně pracující lidé nebo pracovníci v ubytovacích a stravovacích službách.