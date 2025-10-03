Volby 2025 ONLINE: Začínají volby do Poslanecké sněmovny, hlasuje Amerika
V pátek 3. října v Česku začínají volby do Poslanecké sněmovny 2025. Sledujte aktuální zprávy a novinky v naší online reportáži, kde vás budeme informovat o průběhu hlasování v ČR a sčítání hlasů. Volební místnosti jsou aktuálně zavřené, otevřou se v pátek ve 14 hodin. Online speciál přinese také průběžné i konečné výsledky voleb. Očekává se vysoká volební účast.
Parlamentní volby se v Česku konají každé čtyři roky, voliči k hlasování využívají volební lístky, na kterých jsou uvedeny strany a kandidáti. Zájemce o volby ze zahraničí musí zanést své jméno na zvláštní seznam voličů a hlasovat na úřadě nebo prostřednictvím korespondenční volby. Hlasování mimo trvalé bydliště umožňuje v ČR voličský průkaz. Volby 2025 skončí v sobotu 4. října. Aktuální události sledujte s námi online.
Čas a termín voleb do Poslanecké sněmovny 2025:
- pátek 3. října 14:00 - 22:00
- sobota 4. října 8:00 - 14:00
Zprávy ze dne 3. října 2025
Bookmakeři: Vítězem voleb bude ANO, druhé bude Spolu a třetí pravděpodobně SPD
Vítězem voleb do Sněmovny se podle sázkových kanceláří stane hnutí ANO. Druhá bude koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) a třetí pravděpodobně SPD. Toto hnutí bude ale o třetí příčku bojovat se čtvrtými Starosty a nezávislými (STAN) a pátými Piráty. Do Sněmovny zamíří také hnutí Stačilo! a Motoristé. Volební účast by měla být vyšší než při posledních volbách v roce 2021. Vyplývá to z posledních předpovědí sázkových kanceláří, které má ČTK k dispozici.
TikTok smazal některé falešné účty, které měly za cíl ovlivnit volby v Česku
Sociální síť TikTok smazala některé z falešných účtů, které měly za cíl ovlivnit volby v Česku. Učinila tak po podnětu od Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ). Zástupci sociální sítě to dnes sdělili ČTK. Na stovky účtů, které šíří například proruský obsah namířený proti EU či NATO a obhajující ruskou invazi na Ukrajinu, upozornil na konci září server Deník N. TikTok také uvedl uvedl, že nenalezl důkazy, které by potvrzovaly, že by dané účty tvořily ucelenou síť nebo byly součástí skryté vlivové operace.
Co se vlastně děje v momentě, kdy skončí hlasování a volební komise začínají sčítat hlasy? Tehdy se spouští dobře otestovaný řetězec lidí ve volebních komisích, přebíracích místech a dalších pozicích. Jak vše vypadá, vysvětluje Český statistický úřad.
Slovenský tisk očekává volební vítězství ANO, zmiňuje antisystémové strany
Sněmovní volby v Česku téměř jistě vyhraje hnutí ANO expremiéra Andreje Babiše, složit vládu bude ovšem složité, napsal dnes slovenský list Sme. Denník N zase poukázal na antisystémové strany, podle listu Pravda na svou šanci čekají radikálové.
„Průzkumy naznačují, že koaliční jednání budou mimořádně komplikovaná. Budoucnost Česka může být i v rukou nacionalistické strany SPD Tomia Okamury či komunistů, kteří se do sněmovny mohou vrátit po čtyřech letech,“ uvedlo Sme. Dodalo, že Babišovo hnutí téměř nepochybně nezíská většinu křesel ve Sněmovně, a proto bude potřebovat nejméně jednoho až dva koaliční partnery.
Babišův návrat může změnit vztahy s EU a podporu Ukrajině, píší bruselská média
Češi hlasují ve volbách, které by mohly zemi odklonit od jejího proevropského kurzu a prohloubit rozpory v Evropské unii ohledně války na Ukrajině, popisují bruselská média hlasování, které dnes začíná v České republice. Za favorita považují expremiéra Andreje Babiše a všímají si zejména toho, jak velké by jeho vítězství mohlo mít důsledky pro Brusel a evropskou politiku.
Server Euractiv poznamenává, že současný premiér Petr Fiala se opírá o členství země v NATO a obhajuje ekonomické výsledky vlády. Frustrace z vysoké inflace, rostoucích cen energií a nepopulárních penzijních reforem ale zvýšila podporu Babiše, bývalého liberála, který se stal konzervativcem a se svým spojencem maďarským premiérem Viktorem Orbánem založil populistickou europarlamentní frakci Patrioti pro Evropu.
Jako první volí ve sněmovních volbách voliči v Americe. Na zastupitelských úřadech mohli začít odevzdávat své hlasy již ve čtvrtek.
Evropa se obává pomaďarštění Česka, píší německá média k volbám
Evropa se obává, že se Česko po parlamentních volbách posune doprava a v Evropské unii bude blokovat důležitá rozhodnutí podobně, jak to nyní dělá Maďarsko. V článcích a komentářích k volbám do české Poslanecké sněmovny to dnes píší německá média. Andreje Babiše a jeho hnutí ANO označují za jasného favorita, budoucí směřování Česka ale podle nich určí až to, s kým vstoupí do koalice.
„Expremiér Andrej Babiš je jasným favoritem českých voleb. Ostatní Evropané se obávají, že v zemi nastane posun doprava a že s tím budou spojené nové blokády v Evropské radě,“ napsal hospodářský deník Handelsblatt. Šéfa hnutí ANO představuje jako „českého Trumpa“ a miliardáře, jehož pravděpodobně čeká „pozoruhodný comeback“.
V Česku začnou lidé odpoledne rozhodovat o budoucím složení Sněmovny
Voliči v Česku dnes odpoledne začnou rozhodovat o tom, jaké složení bude mít nová Sněmovna. Mezi první voliče budou tradičně patřit politici včetně prezidenta Petra Pavla. Voličské hlasy rovněž předurčí, jaké strany nebo hnutí sestaví příští vládu. Ovlivní také to, jaké bude směřování další země. Určovat to budou některá z 26 volebních uskupení. Práh dolní komory v roli poslanců překročí 200 z 4463 kandidátů.
Volební místnosti v Česku se otevřou dnes ve 14:00 na zhruba 14.800 místech, ve 22:00 se uzavřou. Po noční přestávce budou přístupné ještě v sobotu od 08:00 do 14:00. Hlavní výsledky by mohly být známy do sobotního večera. Kompletní výsledky v pondělí projedná Státní volební komise, ve Sbírce zákonů budou zveřejněny pravděpodobně v úterý. Od středy by pak lidé měli možnost výsledky zpochybnit u Nejvyššího správního soudu.
