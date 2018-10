Volby 2018 | SLIBY STRAN: ANO slibuje 140 tisíc bytů do roku 2030 i školní autobusy | E15.cz

Hnutí ANO jde do voleb s heslem „Nakopneme Prahu“, přestože poslední primátorka Adriana Krnáčová byla právě z této partaje. Pro lídra kandidátky Petra Stuchlíka je dopravní prioritou stavba metra D, kterou slibuje zahájit do roku 2022. Kromě toho by se rád zaměřil na budovu Centrum Palmovka nebo projekt školních autobusů.

Slib: Budeme pokračovat ve vývoji projektu pro navigaci na volná parkovací místa. Spustíme jednotnou městskou aplikaci pro dopravu a parkování, napojíme ji na všechny nejpoužívanější navigace. Dovedou vás tam Google Maps, Waze nebo Mapy.cz.

Hlavní město provozuje aplikaci Moje Praha, jejíž poslední verze ukazuje i informace o volných parkovacích místech a uživatelé mohou za parkování přímo v aplikaci zaplatit.

Volná parkovací místa zatím aplikace ukazuje jen na záchytných P+R parkovištích. Ze vstupních bran se posílají informace na Technickou správu komunikací a odtud dále do pražského datového systému Golemio, který je přeposílá rovnou do aplikace.

Vylepšení o hledání volných parkovacích míst chystá i oblíbená GPS mobilní aplikace Waze od společnosti Google. Ta by tak kromě navigace a monitoringu dopravních problémů mohla mít ještě další užitečnou funkci. Ke sběru informací chce využívat data společnosti INRIX, která schraňuje a segreguje data o silničním provozu v Evropě i v Americe.

Slib: Budeme pokračovat v rozšiřování sítě elektronabíjecích stanic pro elektromobily, zejména v centru města a před administrativními komplexy. Vozový park MHD budeme nadále rozšiřovat už jen o autobusy a automobily na alternativní pohony, jako jsou elektřina a CNG. Vozidla na alternativní pohony chceme zavést i pro služební vozidla magistrátu, městských firem a příspěvkových organizací.

V hlavním městě jsou dobíjecí stanice pro elektromobily zhruba na 100 místech. Do roku 2019 pak město plánuje vytvořit dalších 59.

Poslední smlouvu na nákup nových autobusů uzavřelo město v dubnu letošního roku. Tehdy se dohodlo na nákupu 300 nových autobusů od firmy SOR LIbchavy. Hlavním kritériem pro její vznik bylo dodržení nejpřísnější normy EURO 6. Dieselové autobusy tak podle radnice dosáhnou prakticky stejných emisí, jako mají ty na CNG.

Slib: Zkonsolidujeme bytový fond a byty poskytneme seniorům, maminkám samoživitelkám, mladým rodinám, lékařům, učitelům, zdravotním sestřičkám, ošetřovatelkám, policistům nebo hasičům, kterých máme v Praze nedostatek.

V majetku hlavního města bylo po roce 1991 zhruba 194 tisíc bytů. Ty se postupně privatizovaly a jejich počet se radikálně zredukoval. Nyní je v majetku Prahy asi 35 tisíc bytů, ale většina z nich patří jednotlivým městským částem, takže přímo magistrátu patří jen asi 5000 bytů. „Krátkodobě to pomohlo, ale postupem času se ukazuje, že ta míra privatizace byla až příliš velká. Kdyby se privatizovalo a do toho hodně stavělo, tak by to asi bylo v pořádku, ale ono se jen privatizovalo a tím jsme si způsobili ten stávající problém,“ řekl pro E15 ředitel IPR Ondřej Boháč. Město si podle něj mělo udržet alespoň rozumný počet nájemních bytů, aby se mohlo snažit pracovat s cenou nájmů a udržet si ve městě profese, které potřebuje pro svůj provoz, jako jsou hasiči nebo zdravotní sestry.

Každá městská část si určuje, za jakých podmínek bude své byty pronajímat. Například Praha 10 v červnu 2018 losovala 48 bytů pro nájemníky ve všech kategoriích (byty pro mladé lidi, byty pro samoživitele, byty pro jednotlivce nad 30 let).

Slib: Do roku 2030 se v Praze postaví díky zrychlení administrace a rozhodovacího procesu 140 000 nových bytů.

Praha v současné době povoluje stavbu okolo 3000 bytů ročně. Podle šéfa institutu městského plánování Ondřeje Boháče by se s největším úsilím dalo dosáhnout stavby 6000 bytů za rok.

Podle dat Českého statistického úřadu se za posledních deset let (2008 – 2017) v Praze dokončilo 53 256 bytů. V roce 2017 pak hlavní město zahájilo výstavbu 3734 bytů, o 246 méně než v roce 2016. Od roku 2016 do roku 2017 klesl počet udělených stavebních povolení o 5,8 procenta. Za posledních pět let se nejvíce projektů povolilo ve druhém kvartálu roku 2015, kdy byla povolena stavba téměř 2300 bytů.

Slib: Ve spolupráci s městskými částmi připravíme projekt školních autobusů, abychom každodenně vypomohli pracujícím rodičům.

Podle webu TRAM-BUS.cz v Praze aktuálně jezdí dvacet školních linek. Dopravní podnik pro ně používá čísla 250 – 299. Hnutí ANO nespecifikuje, jak by chtělo školní autobusy dál rozvíjet.

Slib: Ve spolupráci s městskou částí Praha 8 dokončíme do roku 2019 nové sídlo pražské záchranky na Palmovce.

Budovu Centrum Palmovka původně stavěla městská část Praha 8 jako sídlo své radnice. Projekt za 1,1 miliardy korun byl schválen v roce 2010, stavět se začalo o 4 roky později.

Objekt ale provázely spory mezi městskou částí, magistrátem a firmou Metrostav. Nakonec se podařilo vyjednat dohodu, podle níž budovu dostaví Praha 8, která od magistrátu dostane dotaci 600 milionů korun.

Dělníci se do Centra Palmovka měli vrátit letos v září. Pokud vše půjde podle plánu, záchranáři by se do budovy měli nastěhovat v létě příštího roku. Pro své potřeby budou mít k dispozici asi polovinu budovy, kterou mohou využívat 50 let zdarma.