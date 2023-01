Petr Pavel v Ostravě: Prezidentský kanididát vyrazil za voliči | E15.cz

Petr Pavel si vybral pro cestu do Ostravy Leo Express. Před odjezdem vlaku ho na nástupišti přivítali zástupci přepravní společnosti. Podle slov tiskové mluvčí Pavlova volebního týmu Markéty Řehákové je generální ředitel Leo Expressu podporovatelem generála ve výslužbě. „Nabídli nám místa ve vlaku a odjezd se nám hodil do harmonogramu,” vysvětlila.

V Ostravě Petra Pavla čeká setkání s voliči na Masarykově náměstí. Podpořit ho přijdou neúspěšní kandidáti z prvního kola Danuše Nerudová a Pavel Fischer. Večer favorita prezidentských voleb se potká se svými podporovateli v jedné z ostravských restaurací.

VIDEO: Petr Pavel ve vlaku na cestě do Ostravy

Petr Pavel už také reagoval na nové billboardy, které hlásají: „Generál nevěří v mír. Volte mír. Volte Babiše.” „Je to klamavá reklama, způsob, jakým Andrej Babiš kampaň vede, tedy šíření strachu mezi lidmi, zneužívání toho strachu a pak taky překrucování faktů. Protože je zřejmé, že nikdo z vojáků nechce zatahovat zemi do války, naopak se vojáci snaží o to, aby byl mír. I kdyby válku chtěli, tak k tomu nemají žádné pravomoci, protože války nezačínají vojáci, ale politici,” uvedl Pavel.

Na otázku, jak chce oslovit mimopražské voliče, uvedl Pavel že chce pokračovat v práci, jakou se prezentoval během přípravy na volební kampaň i při sbírání hlasů. „To znamená že za nimi budu jezdit, budu se s nimi bavit o konkrétních věcech, ale zároveň už jim budu moci nabídnout také nějaká konkrétní řešení,“ uvedl Pavel ve vlaku v rozhovoru s E15.

Na Masarykovo náměstí v Ostravě pak přišly Petra Pavla podpořit tisíce lidí. Dav skandoval: „Pavel na Hrad.“ Na pódiu vystoupili k neúspěšní kandidáti z prvního kola. „Nechci mít na Hradě někoho, kdo se schovává v cukrárně. Nechci mít na Hradě Andreje Babiše,“ řekl Pavel Fischer. Danuše Nerudová dodala, že „dobro a pozitivní věci můžou porazit negativismus a blbou náladu.“

Debata kandidátů na Blesku

Ještě předtím, než vyrazil bývalý generál Petr Pavel za svými voliči do Ostravy, se střetl se svým rivalem v boji o Hrad Andrejem Babišem v prezidentské debatě webu Blesk.cz. Témata se točily kolem volební kampaně, bývalý premiér Babiš v ní hájil své billboardy kritizované za strašení válkou, Pavel kontroval tím, že Babiše vybízel k omluvě vojákům.

„Billboard je hlavně o mně, já mluvím o míru,“ uvedl Babiš na obhajobu své kampaně. Billboard s heslem „Nezavleču Česko do války. Jsem diplomat. Ne voják.“ chce po kritice změnit - slovo voják nahradit slovem generál. Podle Pavla by však i verze s generálem byla neuctivá a urážlivá a expremiér by se měl dotčeným omluvit. Uvedl, že vojáci nemají cíl někoho vtahovat do války, usilují naopak o to, aby žádná nebyla. „Války nezačínají vojáci, ale politici,“ dodal. „Mluvím o tom, že chci vrátit prezidentskému úřadu vážnost, důstojnost, je to aktivní přístup ke kampani,“ uvedl Pavel.

Zavedení eura

Na konci debaty si oba aktéři mohli navzájem položit otázku. Andrej Babiš se na Petra Pavla obrátil s dotazem, proč prosazuje přijetí eura, proti kterému se staví bývalý premiér. Generál odpověděl, že ze společné evropské měny by se neměl dělat strašák a měla by se kolem ní vést racionální debata. Zároveň doplnil, že podpora přijetí eura neznamená, že by ho Česko mělo zavádět „hned teď“.

Petr Pavel se poté obrátil na Babiše se svou otázkou a zeptal se, jak jde Babišovo heslo, že má na prvním místě lidi, dohromady s tím, jak bohatnou a zdražují firmy z holdingu Agrofert z Babišových svěřenských fondů. Babiš řekl, že „o cenách potravin rozhodují obchodní řetězce, nikoliv výrobci.“

Válka na Ukrajině

Téma se dostalo i ke konfliktu na Ukrajině. Bývalý premiér Andrej Babiš zopakoval to, co již prohlásil několikrát, tedy že by usiloval o uspořádání mírového summitu v Praze. To generál Pavel označil za „plácnutí do vody“ a doplnil, že to dokumentuje Babišův chaotický přístup k zahraniční politice. Mírový plán musí podle něj zajistit organizace, ve kterých je Česko členem a má v nich své zástupce.

Pavel se také podivoval nad Babišovým plánem konzultovat z Hradu kroky s jednotlivými ministry vlády Petra Fialy (ODS), když kabinet v kampani nevybíravě kritizuje. Vyčítal mu sklony k mikromanažerství. Babiš Pavla spojoval s vládní koalicí a hovořil o hrozbě „nové totality“.