Nerudová získala pět milionů od majitele drogerií Teta. Pavel vyčerpal polovinu limitu | E15.cz

Petr Pavel utratil podle portálu programydovoleb.cz už přes 19 milionů korun, tedy polovinu ze čtyřicetimilionového limitu. Nejvíce peněz padlo na billboardy, bannery, letáky a na další venkovní propagaci. Nemalé peníze stály webové stránky a internetová reklama. Pavel má zdaleka nejvíce velkých dárců, na jeho účtu se sešlo více než sedmdesát darů přesahujících sto tisíc korun.

Pavlovi poslalo sedm podnikatelů víc než milion korun, patří mezi ně například investoři z Pale Fire Capital Jan Barta a Dušan Šenkypl, kteří stejně jako majitel firmy Eurowag Martin Vohánka přispěli každý po 2,5 milionu korun. Po dvou milionech poslali Pavlovi podnikatel Michal Šlemr, zakladatel Livesportu Martin Hájek, finančník Libor Winkler. Milionem přispěl zakladatel internetového prodejce Mall.cz Ondřej Fryč, půl milionu poslal zase Zbyněk Frolík ze společnosti Linet.

Danuše Nerudová zatím utratila podle svého transparentního účtu zhruba čtyři miliony korun. Na rozdíl od Pavla zatím neinvestuje příliš do billboardů, nejvíce peněz z jejího rozpočtu dosud spolkla logistika a online kampaň na webu a sociálních sítích. Ekonomka také láká velké dárce, byť ne v takové míře jako Pavel. Na účet jí přišlo přes dvacet darů převyšujících sto tisíc korun.

Tento týden ovšem dostala pravděpodobně nejvyšší dar letošních voleb; miliardář a majitel sítě drogerií Teta Martin Moravec jí poslal rovných pět milionů korun. „Večer jsem dostal syna. Zaslouží si vlast s budoucností, kde prezident bude demokrat. Po 20 letech zmaru je tu naděje, co slušnost spojuje,“ připsal k poznámce k daru. Dvěma miliony Nerudové dále přispěl podnikatel v gastronomii Pavel Faiereisl nebo firma Inedax, milion poslal podnikatel Zdeněk Rýzner. Na kampaň Nerudové přispěli třeba i šéf restaurační skupiny Ambiente Tomáš Karpíšek, zakladatelka společnosti Profimed Alexandra Kala nebo exministryně školství Petra Buzková. Sama Nerudová vložila do kampaně téměř milion korun.

Andrej Babiš nemá na čerstvě založeném transparentním účtu vůbec nic. „Celou prezidentskou kampaň bude platit hnutí ANO, žádní sponzoři zvenku. Zatím jsme rozpočet neschvalovali, ale budeme se držet zákonných limitů,“ řekla k financování Babišovy kampaně místopředsedkyně hnutí Alena Schillerová. Babiš přitom kampaň vede již několik měsíců, když objížděl republiku ve svém obytném voze. „Budeme to řešit. Něco bylo zahrnuto do komunální, něco do senátní kampaně. Ale určitě se budou výkonné orgány hnutí zaobírat tím, zda by se něco nezapočetlo do prezidentské kampaně,“ dodala poslankyně.

V polovině limitu je možná i miliardář Karel Janeček, který si kampaň platí celou sám. Na transparentní účet si v posledních měsících postupně po menších částkách poslal více než 25 milionů korun, většinu peněz odvedl pryč na jiný volební účet pod poznámkou „vklad do kampaně“. Nyní mu na transparentním účtu zbývá kolem sta tisíc korun.

U senátorů Pavla Fischera a Marka Hilšera je znát, že kampaň teprve začínají. Fischerovy výdaje nepřesahují ani dvě stě tisíc, Hilšer zatím utratil asi 650 tisíc korun. Ani jeden nemá na kontě významnějšího sponzora. Dárci se nehrnou ani za odborovým předákem Josefem Středulou, který zatím utratil 750 tisíc korun.