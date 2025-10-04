Složte si sněmovní většinu. Kdo dá dohromady stojedničku?
Lidé rozhodli o novém složení Poslanecké sněmovny. Co se bude dít teď? Otevírá se prostor po politická jednání o tom, kdo s kým bude v dolní komoře spolupracovat. Výsledky voleb hovoří jasně. Kdo s kým může složit většinu a komu to nevyjde? Vyzkoušejte si to sami v interaktivní aplikaci.
Koaliční kalkulačka
Vyberte strany a sledujte, zda koalice dosáhne většiny.
Jednoznačným vítězem voleb je hnutí ANO. Poprvé se celorepublikově dostalo ve sněmovních volbách přes 30 procent, a to navzdory vysoké účasti. Současné ještě stále opoziční hnutí vyhrálo kromě Prahy ve všech krajích. V Poslanecké sněmovně získalo 80 poslanců.
Oproti tomu vládní koalice znovu mnohokrát omílanou stojedničku nezískala ani s připočítáním 18 mandátů Pirátů, kteří z vlády Petra Fialy (ODS) odcházeli ve zlém po nezvládnuté digitalizaci stavebního řízení. Propad zaznamenala hlavně koalice SPOLU. Trojkoalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09 sice vyhrála v hlavním městě, celkově ale získala 23 procent hlasů, což znamená 52 mandátů. To je o 19 méně, než měly strany koalice SPOLU dosud.
Hnutí STAN zaznamenalo svůj nejlepší výsledek ve sněmovních volbách při samostatné kandidatuře. Přesto bude mít méně poslanců, než jich mělo v končící sněmovně. Oproti 33 poslancům a poslankyň z roku 2021, z nichž řada z nich získala mandát na úkor Pirátů po kroužkování, budou mít Starostové nově 22 křesel.
Lepší výsledek si určitě představovalo i hnutí SPD, které se spojilo s dalšími stranami. I přes to ale se ziskem necelých osmi procent hlasů získalo v nové Sněmovně 15 poslanců. V dolní komoře zasednou i nováčci z Motoristů, byť za ně mandát získaly i některé bývalé tváře ODS. Ve Sněmovně jich bude 13. Hnutí Stačilo, za které se do Parlamentu chtěli vrátit komunisté, ale také třeba Sociální demokracie, nepřekročilo celorepublikově pět procent hlasů a ve Sněmovně žádný z jejich kandidátů nezasedne.