Složte si sněmovní většinu. Kdo dá dohromady stojedničku?

Volby do poslanecké sněmovny 2025

Volby do poslanecké sněmovny 2025 Zdroj: Grafika e15

František Zajíc
Aleš Ligas
František Zajíc , Aleš Ligas
Lidé rozhodli o novém složení Poslanecké sněmovny. Co se bude dít teď? Otevírá se prostor po politická jednání o tom, kdo s kým bude v dolní komoře spolupracovat. Výsledky voleb hovoří jasně. Kdo s kým může složit většinu a komu to nevyjde? Vyzkoušejte si to sami v interaktivní aplikaci.

Koaliční kalkulačka

Vyberte strany a sledujte, zda koalice dosáhne většiny.

0Hranice většiny: 101200

Jednoznačným vítězem voleb je hnutí ANO. Poprvé se celorepublikově dostalo ve sněmovních volbách přes 30 procent, a to navzdory vysoké účasti. Současné ještě stále opoziční hnutí vyhrálo kromě Prahy ve všech krajích. V Poslanecké sněmovně získalo 80 poslanců.

Oproti tomu vládní koalice znovu mnohokrát omílanou stojedničku nezískala ani s připočítáním 18 mandátů Pirátů, kteří z vlády Petra Fialy (ODS) odcházeli ve zlém po nezvládnuté digitalizaci stavebního řízení. Propad zaznamenala hlavně koalice SPOLU. Trojkoalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09 sice vyhrála v hlavním městě, celkově ale získala 23 procent hlasů, což znamená 52 mandátů. To je o 19 méně, než měly strany koalice SPOLU dosud.

Hnutí STAN zaznamenalo svůj nejlepší výsledek ve sněmovních volbách při samostatné kandidatuře. Přesto bude mít méně poslanců, než jich mělo v končící sněmovně. Oproti 33 poslancům a poslankyň z roku 2021, z nichž řada z nich získala mandát na úkor Pirátů po kroužkování, budou mít Starostové nově 22 křesel.

Lepší výsledek si určitě představovalo i hnutí SPD, které se spojilo s dalšími stranami. I přes to ale se ziskem necelých osmi procent hlasů získalo v nové Sněmovně 15 poslanců. V dolní komoře zasednou i nováčci z Motoristů, byť za ně mandát získaly i některé bývalé tváře ODS. Ve Sněmovně jich bude 13. Hnutí Stačilo, za které se do Parlamentu chtěli vrátit komunisté, ale také třeba Sociální demokracie, nepřekročilo celorepublikově pět procent hlasů a ve Sněmovně žádný z jejich kandidátů nezasedne.

Volby do Poslanecké sněmovny ČR 2025

V roce 2025 se v ČR konají volby do Poslanecké sněmovny. Projděte si klíčová témata, mezi které patří aktuální volební průzkumy, termín a čas voleb, strany, kandidáty, postup ve volební místnosti a volební systém ČR pro parlamentní volby 2025 (články se zobrazí po rozkliknutí odkazu):

Termín, strany a systém Kandidáti a kandidátky Kalkulačka Volební průzkumy Voličský průkaz Jak volit? Volby ze zahraničí Volební místnosti Kroužkování a preferenční hlasy Volební lístky Volební komise Volební účast Program STAN Program Piráti Program ANO Program SPOLU

