Sčítání hlasů ve volbách do Poslanecké sněmovny je téměř u konce. Vítězem voleb je ANO. Do volebních štábů jednotlivých stran se sjížděli politici, aby společně sledovali, jak volby 2025 dopadnou. Jaká je atmosféra ve volebním štábu SPOLU, ANO, STAN nebo Pirátů? Podívejte se na fotografie přímo z místa. 

Hnutí ANO bude jednat s hnutím Svoboda a přímá demokracie (SPD) a s Motoristy sobě a bude usilovat o jednobarevnou vládu, kterou by ANO řídilo. Na tiskové konferenci to řekl předseda hnutí a expremiér Andrej Babiš. Uvedl také, že doufá, že vládu hnutí v pohodě poskládá. Chce, aby kabinet každý půlrok veřejně skládal účty.

Hnutí ANO vyhrálo sněmovní volby se ziskem téměř 35 procent hlasů. Podle Babiše subjekt dosáhl historického výsledku, označil to také za absolutní vrchol své politické kariéry. Babiš poděkoval všem, kdo šli k volbám. O hnutí řekl, že je jednotným týmem.

"Bude to velice náročné, ale jsme připraveni a pokud se domluvíme nějak brzo, tak uvidíme, kdy pan prezident by potom, pokud se domluvíme, ustanovil naši vládu," řekl k vyjednávání o kabinetu Babiš. Dnes podle něj ale bude hnutí ANO slavit. Vyloučil, že by o vládě jednal se stranami původní pětikoalice, tedy se Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), s hnutím STAN a Piráty.

Volby do Poslanecké sněmovny ČR 2025

V roce 2025 se v ČR konají volby do Poslanecké sněmovny. Projděte si klíčová témata, mezi které patří aktuální volební průzkumy, termín a čas voleb, strany, kandidáty, postup ve volební místnosti a volební systém ČR pro parlamentní volby 2025 (články se zobrazí po rozkliknutí odkazu):

