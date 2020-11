Volby USA | Biden má před sebou obrovské úkoly, riziko selhání je vysoké | E15.cz

„Chápu zklamání vás všech, kteří jste hlasovali pro prezidenta Trumpa. Sám jsem několikrát prohrál. Ale nyní dejme jeden druhému šanci. Přišel čas odložit drsnou rétoriku, vychladnout, znovu se sejít a naslouchat si,“ prohlásil Biden. Svou vítěznou řeč pronesl v noci na neděli ve svém domovském státě Delaware poté, co mu po téměř čtyřech dnech sčítání hlasů připadla Pensylvánie a Nevada a zajistil si tak přinejmenším 279 volitelů z 538.

Ne modré a červené lokality, ale Spojené státy

Slíbil, že jakožto prezident nebude vidět modré a červené státy, rozdělené barevně podle lokálních vítězství adeptů, ale USA jako celek. „Odmítání republikánů a demokratů vzájemně spolupracovat není způsobeno nějakou záhadnou silou mimo naší kontrolu. Je to rozhodnutí. Volba, kterou můžeme učinit,“ dodal.

Úkol ztlumit nevraživost mezi konzervativci a liberály však nebude snadný. Experti zdůrazňují, že se propast mezi nimi stále více prohlubuje nejen v ideologickém, ale i geografickém smyslu. Linií je především dělení na velká města a venkov. V zemi tak vedle sebe žijí do jisté míry izolované komunity nejen s jinými postoji a názorovými lídry, ale také s rozdílnými zájmy a potřebami.

Demokraté musí oslovit venkov

Podle průzkumu Farm Futures, citovaného stanicí Fox News, se pro Trumpa chystaly hlasovat tři čtvrtiny zemědělců. V roce 2018, v době počátku obchodní války s Čínou, která na sektor dopadla, to bylo šedesát procent farmářů. Zemědělci podle všeho uvěřili tomu, že krátkodobé ztráty se jim vyplatí v dlouhodobém horizontu.

Je zřejmé, že demokraté budou muset venkovu nabídnout více, stejně tak jako manuálně pracujícím lidem z měst a předměstí, které trumpismus v posledních letech dokázal oslovit lépe než oni. Ke sjednocení země by však velmi pomohl také krok z druhé strany, tedy Trumpovo uznání porážky a vyzvání příznivců ke smíření a nikoli odporu.

Boj s koronavirem může být nepopulární

Současný prezident měl nakročeno k bezproblémovému znovuzvolení až do letošního jara, kdy přišel koronavirus. Biden nyní bude muset převzít zodpovědnost za komplikovaný boj s nákazou a nepopulární opatření. A bude si muset dát pozor, aby ho pandemie nesemlela stejně rychle jako Trumpa. Někdejší viceprezident uvedl, že chce hned v pondělí jmenovat tým vědců a dalších expertů, kteří by měli navrhnout jeho strategii. Už dříve hlásal důležitost nošení roušek a nutnost trasování a masivního testování, které by mělo být bezplatné.

S pandemií úzce souvisí téma zdravotnictví, neboť koronavirus více dopadá na skupiny s horší péčí. Biden hovoří o dalším zpřístupnění zdravotního pojištění pro Američany. Prosazení tohoto už od dob prezidenta Baracka Obamy citlivého tématu v Kongresu však nebude snadné.

Amerika čeká na další balík pomoci

S koronavirem se nevyhnutelně pojí také jeho ekonomické důsledky. Zemi teď patrně čekají nové dohady o dalším balíku pomoci a není vůbec jasné, zda se záležitost neodsune až do příchodu nové administrativy. Pokud republikáni udrží Senát, o čemž bude jasno až v lednu, bude podle expertů další injekce i tak spíše skromnější než masivní.

„Vhodnější bude něco menšího než vyhodit další tři biliony na tuto záležitost,“ prohlásil dosavadní vůdce senátní republikánské většiny Mitch McConnell v pátek poté, co byly zveřejněny lepší než očekávané údaje o říjnové nezaměstnanosti. Její míra klesla ze zářijových 7,9 procenta na 6,9.

Biden v kampani mimo jiné sliboval pomoc malému byznysu či odpuštění studentských půjček. Mezi jeho hospodářské záměry zároveň patří zvyšování daní pro bohaté. Další sliby demokrata zahrnují investice do zelené energie s cílem snížit emise. O řadu svých plánů zřejmě svede tuhý boj a mít na své straně celý Kongres by mu velice pomohlo.

Spojené státy letos také zažívaly silné rasové nepokoje. Záběry ze zapalování měst a rabování přispěly k vyhrocení dělení mezi Trumpovými příznivci a odpůrci a řešení rasové nerovnosti nijak nepomohly. Biden slibuje, že menšinám zajistí více příležitostí, chce jim poskytnout dostupnější bydlení a snížit platovou propast mezi rasami.

Číně musíme čelit společně, míní Biden

Trump svou předvolební kampaň hodně zaměřil na Čínu a svého rivala opakovaně obviňoval z příliš měkkého postoje vůči asijské velmoci. S napětím se proto čeká, jak se Biden vypořádá s touto ožehavou zahraničněpolitickou otázkou. Všeobecně se má za to, že by Peking neměl předpokládat nějak významnou úlevu od amerického tlaku. Pravděpodobnější je spíše posun od jednostranných akcí ke kooperaci s dalšími americkými partnery.

„Nejúčinnějším způsobem, jak této výzvě čelit, je vybudování jednotné fronty amerických spojenců, kteří se postaví nepatřičnému čínskému chování a porušování lidských práv,“ nechal se Biden už dříve slyšet. Náprava vztahů především s evropskými zeměmi je přitom další úkol, který má demokrat před sebou.