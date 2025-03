Americká společnost Hewlett Packard Enterprise (HPE), která v Kutné Hoře a v Pardubicích vyrábí počítače, servery a AI superpočítače, chce v Česku narušit dlouholetou dominanci svého konkurenta Cisco v dodávkách technologií pro provoz datových sítí, na nichž běží internet nebo datacentra. Cílem je také postavit se čínské Huawei. Aby se to povedlo, musí ale HPE přesvědčit úřady o chystané mnohamiliardové akvizici. „Cisco má dlouhodobě na našem trhu významné postavení. Tato pozice je neobhajitelná,“ řekl e15 generální ředitel české pobočky HPE Tomáš Kubát, který v lednu nahradil svého 16 let úřadujícího předchůdce Jana Kameníčka.

V českých bankách momentálně leží ladem historicky největší objem peněz. Bezmála tři biliony korun anebo také sedmadvacet procent majetku tuzemských bank totiž nenachází reálné využití. Domácí ekonomika není tak velká a růstové vyhlídky firem nejsou zdaleka tak ambiciózní, aby se tyto peníze daly rozpůjčovat, jak by velela základní poučka bankovního byznysu. Bezprizorní tři biliony korun nicméně i tak slušně vynášejí, a to díky úložkám těchto peněz u České národní banky. Úroky z těchto vkladů totiž měsíc co měsíc bankám přihrají téměř deset miliard.

Omšelý, temný byt, na kterém se za posledních pár dekád prakticky nic neudělalo? Co se může někomu zdát takřka jako rodinné prokletí, je právě nyní horkým investičním hitem napříč Českem. Po starých bytech volajících po rekonstrukci totiž momentálně lační nejen standardní bytová poptávka, ale i investoři, kteří byty skupují s vidinou rychlého zisku. Ten se skutečně dostavuje. A to mnohdy, aniž by kupec s bytem cokoli udělal. Hned v šesti českých krajích totiž byty, které nejsou tak docela v cajku, vydělaly za rok více než akcie na Wall Street.

VIDEO: Seriály vyžadují tvrdou práci. Tvůrci si zaslouží lepší odměny, tvrdí producent Bobiňski v pořadu FLOW

Jedna z nejstarších tuzemských rodinných kanceláří se rozdělila mezi své rozcházející se obchodní partnery. Trio podnikatelských matadorů, které pojí na české poměry mimořádně pozitivní reputace, už nedokázalo sladit strategii pro nové investice. V dosavadních projektech chtějí zatím působit společně, do budoucna ale změny vlastnických struktur nevylučují.

Donedávna kritizovaný a mnoha bankami zcela přehlížený byznys se zbraněmi, municí či vojenskými elektronickými systémy získává na vážnosti. Válka na Ukrajině spolu s ochlazováním vztahů mezi Evropou a USA nutí evropské orgány a také národní vlády, aby byly k obrannému průmyslu vstřícnější. Pokrok dělá i Česko. O půl miliardy korun navýšilo kapitál státní Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP). Peníze jsou určené právě zbrojařům, kterým usnadní cestu k bankovním půjčkám.

Úrokové sazby na spořicích účtech postupně klesají. V rámci srovnání s minulým měsícem snižovalo úroky hned několik finančních domů. Jakými sazbami aktuálně úročí tuzemské banky vklady na spořicích účtech?