Důchodová reforma ovlivní růst penzí až v roce 2030 | e15.cz

„Sněmovnou schválený návrh, který obsahuje mimo jiné i změny ve způsobu stanovení valorizace důchodů, nebude mít na zvýšení důchodů od 1. ledna 2024 žádný vliv,“ potvrdila mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Eva Davidová. „Návrh sice mění zahrnutí růstu reálných mezd z jedné poloviny na jednu třetinu, nicméně reálná mzda v rozhodném období, tedy v roce 2022, nerostla a nebude tedy do zvýšení zahrnuta,“ dodala.

V důvodové zprávě k reformě dokonce ministerstvo odhaduje, že se omezení zápočtu růstu reálné mzdy projeví patrně až při řádné valorizaci v roce 2030. „Vlivem poklesu reálné mzdy v roce 2022 a vlivem očekávaného dalšího poklesu v roce 2023 lze důvodně odhadovat, že k návratu růstu reálné mzdy od minulého dosaženého maxima z roku 2021 dojde až v roce 2028, což bude použito právě pro valorizaci od ledna 2030,“ píše se ve zprávě. Nadále se budou důchody zvyšovat podle růstu cen ve spotřebním koši penzistů, tedy podle takzvané důchodcovské inflace.

Ministerstvo odhaduje, že by se od ledna měla zvýšit pouze základní výměra důchodů, a to o zhruba 380 korun. To znamená, že se všechny důchody zvýší o stejnou částku. Je to podstatně méně než v minulých letech, kdy penze hnala nahoru vysoká inflace i růst mezd. „Je třeba znovu připomenout, že už nyní jsou důchody nejvyšší v historii. Po červnové valorizaci přesáhl průměrný starobní důchod 20 200 korun měsíčně, v lednu by to tedy mohlo být 20 700 korun. To znamená růst za 5 let o 7 200 korun,“ upozornil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Důchodová reforma přinese zásadní změny

Důchodovou reformu dostanou ještě v létě na stůl senátoři a podle Jurečky by mohla začít platit letos v září. Reforma přináší zásadní změnu u mimořádných valorizací, které v posledních letech kvůli vysoké inflaci přispěly k rychlému růstu penzí, což vytvářelo další tlak na státní rozpočet. Vláda se dokonce rozhodla mimořádně omezit letošní červnové valorizace, zákonnost tohoto kroku ještě posoudí Ústavní soud. Reforma tento mechanismus ruší, případnou vysokou inflaci bude důchodcům stát kompenzovat dočasnými příspěvky.

Mimo změnu valorizací s sebou důchodová reforma nese i zpřísnění podmínek pro předčasný odchod do důchodu. Lidé budou moci odejít do předčasného důchodu nejdříve po 40 letech platby pojištění. Zájemci si budou moci nově požádat o penzi až tři roky před řádným termínem důchodového věku. Předchozí zákon umožňoval podat žádost už o pět let dřív.

Výhodu získají lidé s fyzicky náročnější profesí. Zaměstnavatel na ně bude muset sice odvádět vyšší zálohy, ale do penze mohou lidé nastoupit dříve. Seznam profesí zatím není jistý.