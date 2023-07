Komu se nejvíce zvýšil důchodový věk? | Tabulka ročníků | e15.cz

Pro přiznání starobního důchodu v Česku musí být současně splněny dvě zákonné podmínky:

dosažení důchodového věku

získání minimální doby pojištění

Zpřísnění obou podmínek

Obě zákonné podmínky se během let zpřísňovaly. V minulosti byl důchodový věk nižší, stejně tak nutná doba pojištění pro přiznání starobního důchodu. Odchodem do předčasného důchodu se přitom nároky na získání minimální doby pojištění nesnižují. Dle aktuálně platné legislativy je nutné získat pro přiznání předčasného důchodu stejnou dobu pojištění jako pro přiznání řádného starobního důchodu. V roce 2023 činí nutná minimální doba pojištění 35 let, ještě v roce 2009 byla minimální doba pojištění jenom 25 let.

Předčasný důchod nebude pro všechny

Pro přiznání předčasného důchodu počítají dokonce připravované legislativní změny se zvýšením minimální doby pojištění na 40 let. Odejít do předčasného důchodu bude tedy těžší než je tomu v současnosti. Žadatelé o předčasný důchod budou muset počítat nejenom se získáním vyšší doby pojištění, ale i s vyšším krácením za předčasnost a omezením valorizace do řádného důchodového věku.

Růst důchodového věku v čase

V přiložené tabulce máme uveden řádný důchodový věk u vybraných ročníků narození dle aktuálně platné legislativy. U žen se důchodový věk liší v závislosti na počtu vychovaných dětí. Z tabulky je názorně vidět, že nejvíce stoupl důchodový věk ženám, které vychovaly více dětí. Některým ženám se zvýšil důchodový věk o více než 10 let.

Muž narozený v roce 1941 měl důchodový věk 61 let a muž narozený v roce 1965 má důchodový věk 65 let, zvýšení důchodového věku je „jenom“ 4 roky.

Žena se třemi dětmi narozená v roce 1941 měla důchodový věk 54 let, ale žena se třemi dětmi narozená v roce 1966 let má již důchodový věk 65 let, což je zvýšení důchodového věku o 11 let.

Důchodový věk pro vybrané ročníky narození

Rok narození muži ženy žádné dítě jedno dítě dvě děti tři a čtyři děti pět a více dětí 1940 60r+10m 57r+8m 56r+4m 55r 54r 53r 1945 61r+8m 59r+4m 58r 56r+8m 55r+4m 54r 1950 62r+6m 61r 59r+8m 58r+4m 57r 55r+8m 1955 63r+4m 62r+8m 61r+4m 60r 58r+8m 57r+4m 1960 64r+2m 64r+2m 63r+8m 62r+2m 60r+8m 59r+2m 1965 65r 65r 65r 64r+8m 63r+2m 61r+8m 1970 65r 65r 65r 65r 65r 64r+2m

Vyšší důchodový věk – hledání alternativ

Někteří občané nebudou moci zejména ze zdravotních a pracovních důvodů pracovat až do dosažení řádného důchodového věku. I při zhoršení zákonných podmínek bude stále hodně lidí nuceno odcházet do trvale kráceného předčasného důchodu. Další variantou je čerpání předdůchodu z vlastních úspor na doplňkovém penzijním spoření. Každopádně souběh růstu důchodového věku a horších podmínek pro předčasný důchod zvyšuje tlak na vlastní finanční zajištění na penzi.