Předčasný důchod během prázdnin. Na kolik můžete dosáhnout? | e15.cz

Rozhodující pro výpočet předčasného důchodu je datum přiznání a nikoliv datum podání žádosti. Na žadatele o předčasný důchod, kteří budou mít datum přiznání předčasného důchodu s výplatou před legislativními změnami (plánovaná účinnost je od září) se budou vztahovat aktuální podmínky. Těmi nejzásadnějšími jsou:

nižší krácení za předčasnost

valorizace přiznaného předčasného důchodu ve stejném rozsahu jako řádným důchodcům

Krácení za předčasnost

Dle aktuálně platné legislativy platí, že lidé s vlastním řádným důchodovém věkem vyšším než 63 let mohou do předčasného důchodu odejít nejdříve v 60 letech. Dříve než v 60 letech mohou do předčasného důchodu odejít již pouze ženy, které vychovaly více dětí, které mají vlastní řádný důchodový věk nižší než 63 let a mohou do předčasného důchodu odejít nejdříve 3 roky před dosažením řádného důchodového věku. Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Jak vysoké je aktuální krácení?

0,9 procenta výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dní

1,2 procenta výpočtového základu od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne

1,5 procenta výpočtového základu od 721. kalendářního dne

Další parametry výpočtu

Mimo krácení za předčasnost vstupuje do výpočtu předčasného důchodu získaná doba pojištění v celých ukončených letech a průměrná hrubá měsíční mzda za odpracované roky, stejně jako u řádných starobních důchodů.

Jak to bude v praxi?

Pro příklad vezměme ženu s průměrnou hrubou mzdou za odpracované roky (tzv. osobní vyměřovací základ) ve výši 38 874 korun. Získaná doba pojištění je ukončených 43 let a pro nárok na výchovné jedno dítě.

V případě odchodu do předčasného důchodu v červenci to bude o 1 167 dní dříve před dosažením řádného důchodového věku. Krácení za předčasnost se provede za 13krát započatých 90 kalendářních dní. Krácení tedy činí 15,9 procenta výpočtového základu (4 x 0,9 procenta + 4 x 1,2 procenta + 5 x 1,5 procenta). Níže v tabulce si vypočítáme měsíční předčasný důchod zájemkyně:

Výše měsíčního důchodu dosáhne 16 507 korun. Zájemci o předčasný důchod příliš brzy před dosažením řádného důchodového věku musí počítat i při současných přízných výpočtových podmínkách, že na předčasný důchod vyšší než 18 tisíc korun zpravidla nedosáhnou.