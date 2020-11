Energetika, radioaktivní odpad či BIS. Vláda chystá další paragrafy | E15.cz

Kabinet ANO a ČSSD nechce legislativně zahálet ani napřesrok před koncem svého mandátu. Chystá například pět úplně nových zákonů – z toho tři už přetavené do paragrafů – a patnáct novel stávajících norem. Dohromady si vytkl za cíl téměř šest desítek změn. Plyne to z návrhu legislativního plánu vlády na rok 2021, který má deník E15 k dispozici.