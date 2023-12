„Balistická expertiza prokázala SHODU zbraně, která byla použita v Klánovickém lese, se zbraní, která byla nalezena v domě, kde bydlel střelec z univerzity," uvedla Policie ČR na X. V polovině prosince někdo zavraždil v Klánovickém lese muže a dvouměsíčního kojence (více níže). Podle balistické expertizy vše nasvědčuje tomu, že vrahem byl střelec z filozofické fakulty, který zabil celkem 14 lidí a nejspíš i svého otce.

„Počet obětí přímo na místě činu bylo 13. K nim se počítá další mrtvý, což byl střelec a jedna oběť zemřela v nemocnici,“ uvedl ministr vnitra Vít Rakušan na tiskové konferenci v pátek ve 14 hodin. Zároveň požádal média, aby nebulvarizovala celou událost a „oželila pár kliků“. Podle ministra se objevují lidé, kteří adorují tento čin nebo se k němu dokonce hlásí. „Riziko inspirace tímto činem Policie ČR nepodceňuje,“ dodal.

„To, co jsem viděl včera, je můj nejotřesnější zážitek v životě,“ řekl policejní prezident Martin Vondrášek.

Kriminalisté v noci na pátek pokračovali v zásahu a prohledávání budovy, dopravní podnik nicméně už v noci obnovil v okolí místa tragédie provoz tramvají a metra a od pátečního rána jezdí v místě i autobusy.

Policie podle informací na oficiálním účtu na síti X přijala celorepublikové preventivní opatření ve vztahu k měkkým cílům a školám. Nemá ale informace o žádné konkrétní hrozbě. „Skutečně se jedná o prevenci - signál, že jsme tu a jsme připraveni,“ píše policie.

Ministr vnitra Vít Rakušan řekl, že policie už ztotožnila všech 14 obětí. Policisté s odbornými pracovníky podle Rakušana na identifikaci mrtvých pracovali celou noc.

Dodal také, že mezi dvaceti zraněnými jsou tři cizinci. Z tří cizinců zraněných při střelbě na Univerzitě Karlově jsou dva ze Spojených arabských emirátů a jeden z Nizozemska, oznámilo později ministerstvo vnitra. Všichni pacienti po střelbě ve FF UK v Praze jsou po zásadních operacích a jsou stabilizováni, řekl ředitel pražské záchranné služby Kolouch. Střelbu na filozofické fakultě nepřežila ředitelka Ústavu Lenka Hlávková. Oznámil to ústav po dohodě s rodinou.

Rakušan také dodal, že policejní preventivní opatření po čtvrteční střelbě na Univerzitě Karlově budou v Česku trvat minimálně do 1. ledna.

Pozůstalým největší masové střelby v novodobé historii Česka kondoloval v noci na pátek i americký prezident Joe Biden, který na sociální síť X napsal: „Mé srdce je s těmi, kteří přišli o život při nesmyslné střelbě v Praze, se zraněnými a s lidmi v Česku“.

Americké úřady jsou podle něj v kontaktu s českými bezpečnostními složkami a Spojené státy jsou ochotné poskytnout Česku další pomoc, pokud o to české úřady požádají, napsal dále Biden.

Česko ve čtvrtek zažilo nejtragičtější případ střelby ve své historii. Útočník v budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na náměstí Jana Palacha v centru Prahy odpoledne zastřelil podle posledních údajů policie 14 lidí, dalších 25 bylo zraněno. Mrtvý je i střelec, který po útoku zřejmě spáchal sebevraždu. Vláda kvůli tragédii vyhlásila na sobotu 23. prosince státní smutek. Událost vyvolala šok i vlnu solidarity. Politici vyjádřili soustrast pozůstalým a ocenili práci zasahujících policistů a dalších záchranných složek.

Podezřelým je čtyřiadvacetiletý student fakulty z obce Hostouň ve středních Čechách, který dosud neměl záznam v trestním rejstříku. Střelba byla podle všeho činem osamělého střelce. Policie navíc prověřuje možnost, že muž má na svědomí i dvojnásobnou vraždu v Klánovickém lese, před šesti dny tam zemřel podle médií dvaatřicetiletý muž a jeho dvouměsíční dcera.

Dvojnásobná vražda v Klánovickém lese

V pátek 15. prosince policie přijala oznámení svědkyně, která v Klánovickém lese zaslechla střelbu. Policisté následně v lese našli zastřeleného muže a kojence. Podle médií jsou oběťmi vraždy dvaatřicetiletý muž a jeho teprve dvouměsíční dcera.

Deník N ve středu 20. ledna s odvoláním na ministra vnitra Víta Rakušana napsal, že policie pachatele stále nedopadla.

Později téhož dne policisté uvedli, že dvoudenní pátrací akce v Klánovickém lese, do níž se zapojily stovky policistů, skončila bez výsledku. „Nenašli jsme v něm nikoho, kdo by se tam skrýval, byl nebezpečný a ani nic, co by aktuálně naznačovalo jakékoliv hrozící riziko. Zvýšený výkon služby bude v oblasti dál pokračovat,“ uvedla policie.

Pátrání v Klánovickém lese, 20. prosince 2023. | Blesk:David Malík

Průlom v případu nastal ve čtvrtek po útoku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Střelec totiž předtím, než v Praze zastřelil 14 lidí a pak pravděpodobně spáchal sebevraždu, zabil v Hostouni na Kladensku i svého otce. Při prohlídce místa činu policisté nalezli blíže neupřesněné indicie, které oba případy propojovaly, oznámil ve čtvrtek večer policejní prezident Martin Vondrášek.

Větší míru jistoty měli vyšetřovatelé už v pátek. Ředitel pražské policie Petr Matějček na tiskové konferenci řekl, že k potvrzení, že klánovickou vraždu a útok na Filozofické fakultě spáchal jeden člověk, zbývá už jen dokončit balistické testy. Ty následně potvrdily, že zbraní nalezenou v Hostouni byly zavražděny oběti v Klánovickém lese.

Šéf pražského oddělení vražd Aleš Strach si myslí, že pravděpodobný vrah neměl k činům jeden konkrétní důvod. Dodal, že podezřelý ze střelby na FF UK patřil už předtím mezi podezřelé v klánovickém případu. „Můžu říct, že nám bohužel chybělo pár dní k tomu, abychom předešli tragické události, která se stala včera (ve čtvrtek)," uvedl.