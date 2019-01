Návrhy Maláčové by spolkly miliardy | E15.cz

Ministryni financí Alenu Schillerovou (ANO) a šéfku rezortu práce a sociálních věcí Janu Maláčovou (ČSSD) čekají další spory. Zatímco loni se střetávaly kvůli minimální mzdě nebo zvýšení rodičovského příspěvku, v nejbližších týdnech svedou bitvu o rodinný balíček. Pokud se dohodnou, budou muset pro rok 2020 nalézt další miliardy korun navíc.

Kromě vyšších rodičovských příspěvků, které už vláda odsouhlasila, chce Maláčová posílit financování dětských skupin, a uzákonit částečné úvazky a také zálohované výživné.

„Když navýšíme rodičovskou, všichni říkají, že je potřeba předškolní péče. Když předložím dětské skupiny, všichni říkají, že jsou potřeba částečné úvazky. Všechny tyto návrhy mám a dám je do jednoho balíčku,“ řekla ministryně. Soubor návrhů novel zákonů chce předložit kabinetu v lednu nebo v únoru, aby platily od příštího roku.

Předloha o dětských skupinách má změnit jejich financování, které je nyní hrazeno z evropských peněz. Od státu by dostávaly sedm a půl tisíce korun měsíčně na každé místo pro dítě do čtyř let, jehož rodiče pracují, hledají si zaměstnání či studují. Z rozpočtu by se vyplácely i dotace na založení nových skupin a mikrojeslí. Musely by však splňovat přísnější podmínky než dosud.

Takzvaná sdílená místa, která by se skládala z částečných úvazků, má zavést úprava zákoníku práce. Pozice by využívali rodiče malých dětí nebo starší lidé. Maláčová podle svých slov zákoník vládě nepošle, pokud se na něm neshodnou odbory a zaměstnavatelé. „Je třeba legislativně upravit, jak by to bylo se sociálním a zdravotním pojištěním nebo v případě nemoci. Plus chceme dát zaměstnavatelům až 16 tisíc korun měsíčně na jedno místo,“ dodala.

Analytici poukazují na to, že Česko má po Bulharsku a Maďarsku nejnižší podíl částečných úvazků v EU. „V některých oborech jsou podíly vyšší, například ve službách, kde je možnost pracovat na částečný úvazek u 15 procent pozic, nebo v administrativě, kde jde o deset procent pozic,“ uevdl Tomáš Ervín Dombrovský ze společnosti LMC.

Balíček má obsahovat i normu o zálohovaném výživném, kterou společně připravují ministerstva práce a spravedlnosti. Má se zaměřit na finanční pomoc rodičům, jimž bývalý partner či partnerka neplatí na děti alimenty. V minulém volebním období záměr neprošel. Programové prohlášení vlády Andreje Babiše (ANO) nicméně se zálohovaným výživným počítá.

Babišovo uskupení se začalo nedávno přetahovat s ČSSD, kdo si připíše politické body za proplácení obědů v mateřských a základních školách. I toto opatření by mohlo platit od roku 2020. Podle premiéra by přišlo asi na šest miliard korun ročně.

Pravicové opoziční strany návrhy kritizují jako rozhazovačné. Podle nich kabinet neřeší, z čeho bude stát všechny příspěvky financovat v době případné ekonomické krize. I ANO dříve poukazovalo na to, že například zálohované výživné je jen zavedení další dávky.