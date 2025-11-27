Policie prověřuje další zakázky Ředitelství silnic a dálnic a Správy železnic
- Národní centrála proti organizovanému zločinu (dále NCOZ) po úterním zásahu v sídlech Správy železnic a ŘSD prověřuje několik miliardových zakázek.
- Kriminalisté se zabývají mimo jiné zakázkami na modernizaci Masarykova nádraží v Praze či dostavbou dálnice D3.
- Podle serveru Odkryto.cz se měl tendr na úsek D3 mezi Úsilným a Hodějovicemi prodražit téměř o třetinu.
Kriminalisté z NCOZ zasahovali kvůli zakázkám ŘSD a SŽ v úterý na několika místech. Nikoho nezadrželi ani neobvinili. Z firem si odnesli dokumenty. Podle generálního ředitele ŘSD Radka Mátla bylo navýšení ceny u D3 transparentní a v souladu se zákonem, řekl to ve čtvrtek ČTK.
Z listin podle serveru vyplynulo, že se případ týká Mátla, ředitele Správy železnic Jiřího Svobody a jejich vazeb na podnikatele Jaroslava Veverku a advokáta Martina Páska. Policisté prověřují podle Odkryto.cz několik miliardových zakázek. Například tendr na stavební práce v úseku dálnice D3 mezi Úsilným a Hodějovicemi na Českobudějovicku se měl prodražit o téměř třetinu, tedy o dvě miliardy korun.
„Všechny procesy na ŘSD včetně změn D3 proběhly plně transparentně v souladu se zákonem. Na D3 došlo zatím k navýšení ceny o asi 27 procent z důvodu nutných změn technologie tunelu a kompenzace za neočekávaný narůst cen, což je ale dlouhodobě známá záležitost a pod zákonnými limity, která se řešila na všech úrovních včetně ministerstva dopravy. Vše je řádně zveřejněno v registru smluv," řekl dnes ČTK Mátl. Dodal, že firma detektivům poskytla veškeré podklady.
Server již dříve uvedl, že se policie zajímá také o zakázky na budování nádraží v Brně. Zásah se podle něj týkal i tendru na obnovu železničního uzlu v Pardubicích. Jeho rekonstrukce stála téměř sedm miliard korun bez DPH a trvala téměř čtyři roky. Skončila loni v květnu.