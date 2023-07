Pražská náměstí jsou výstavními skříněmi i společnými obýváky. Chystá se jejich proměna | e15.cz

„Veřejný prostor je náš společný obývák,“ píše v nově představeném programu náměstek pro územní rozvoj Petr Hlaváček (STAN). Pražská náměstí podle něj nejvíce ovlivňují, jak se lidé v hlavním městě cítí. „Revitalizace nefunkčních veřejných prostranství je klíčovým nástrojem zlepšování kvality města,“ domnívá se Hlaváček, který bude podle svých slov usilovat o dotažení běžících projektů rekonstrukce náměstí, ulic a parků.

Zaměřit se chce například na Václavské či Karlovo náměstí nebo na Vrchlického sady. „Je potřeba myslet i na to, aby se nám město přes léto nepřehřívalo a lidem se v něm dobře žilo v každém ročním období,“ uvádí Hlaváček.

Václavské náměstí

V tomto volebním období by měla začít rekonstrukce horní části Václavského náměstí. Ta může trvat několik let, náklady zřejmě přesáhnou miliardu korun. Rekonstrukce bude obnášet opravu chodníků a vozovek, vysázení zeleně, opravu stanice metra Muzeum a vznik podzemní nádrže na zachytávání dešťové vody. Oprava se uskuteční na základě projektu architektonické kanceláře Cigler Marani Architects, který vznikl už v roce 2005.

Hlavní změnou má být návrat tramvají na Václavské náměstí, stavba tratí by mohla začít už příští rok. „Tramvaje budou objíždět sochu svatého Václava, a protože se předpokládá významně méně dopravy, tak automobily pojedou částečně po tramvajových kolejích,“ řekl Hlaváček.

V minulých letech byla rekonstruována spodní část Václavského náměstí. Vybudována byla například pěší zóna od křižovatky Jindřišské ulice s Vodičkovou po ulici Na Příkopě a na úrovni paláce Baťa byla umístněná nová fontána.

Karlovo náměstí

Karlovo náměstí, jedno s největších náměstí v Evropě, by se také mělo dočkat plánovaných úprav. Dlouho připravovaná revitalizace parku by celkově měla trvat šest let a vést k pozdější kompletní proměně místa. Ta bude obsahovat renovaci alejí a nové stezky pro pěší usnadňující průchod od vstupů do metra k poliklinice nebo nemocnici. V jižní části náměstí by měla vzniknout kavárna a dětské hřiště, střední část by měla být osázena květinovými záhony. Opravy náměstí by podle pražského dopravního podniku neměly nijak ovlivnit provoz.

Malostranské náměstí

Proměny se dotknou i druhé strany Vltavy. Pokračovat by měla revitalizace Malostranského náměstí, byť se město musí vypořádat se zádrhelem způsobeným komplikacemi při sepisování smluv mezi Prahou a dodavatelskou firmou Gardenline.

Centrum Malé Strany se má předláždit, zároveň by z horní části náměstí mělo být odstraněno parkoviště, které bude nahrazeno lavičkami a stromy. Úpravou by měly projít také chodníky, které se rozšíří, a naopak dojde k zúžení pruhů pro automobily. S návratem sochy maršála Josefa Václava Radeckého na dolní Malostranské náměstí projekt nepočítá.

Vítězné náměstí

Značné úpravy čekají do budoucna frekventované Vítězné náměstí. Kolem vnitřní části náměstí by měly být vysázeny stromy, které je oddělí od silnice. Do středu náměstí se chodci dostanou díky novým výstupům z metra a přechodům. Tramvaje a auta se svedou do obvodu náměstí. Náměstí se rekonstruuje podle původních plánů urbanisty Antonína Engela, který ve dvacátých letech minulého století náměstí projektoval. Uprostřed náměstí bude podle jeho plánů stát obelisk. Pomník zahraničním vojákům druhé světové války bude přesunutý k Technické ulici.

Mezitím dojde také k dostavbě náměstí, tedy uzavření tzv. čtvrtého kvadrantu novým blokem budov, kde budou byty, kanceláře, vysokoškolský kampus i služby pro místní. Praha v současné době hledá v architektonické soutěži nejvhodnější návrh.

Mariánské náměstí

Mariánské náměstí, kam shlížejí úředníci magistrátu i čtenáři z obou místních knihoven, se také postupně proměňuje v pěší zónu. „Proměníme parkoviště na Mariánském náměstí v příjemné místo pro pobyt lidí,“ prohlásila koalice. Náměstí mají osvěžit lavičky a mobilní židle. Projekt bude řešit i mikroklima lokality, náměstí bude osázené kaštany, které zajistí ochlazení prostoru. Zároveň bude na náměstí vybudováno několik pítek či trysky na vodní mlhovinu. Ty Pražany v horkém létě osvěží a poslouží jako hrací pole pro děti. Město rovněž plánuje vysadit tři javory, které velmi dobře snášejí sucho a náročnější městské prostředí.