Stát chce posílit bezhotovostní trh, počet terminálů v Česku za evropským průměrem zaostává | E15.cz

Ministryně průmyslu Marta Nováková (za ANO) deníku E15 řekla, že omezení hotovostních operací při běžných platbách je v zájmu státu, neboť vede ke snížení daňových úniků.

Dopad na šedou ekonomiku nyní ministerstvo nechává dopočítat. „K šedé ekonomice opravdu cashová tržba svádí. Mnohokrát se mi stalo, že si podnikatelé, kteří mají hotovostní tržbu, myslí, že tržba je zisk,“ uvedla Nováková.

Svaz obchodu a cestovního ruchu, jeden z iniciátorů akce, uvádí, že ve třetím čtvrtletí loňského roku bylo aktivních 11,7 milionu platebních karet. Z toho drtivá většina – 94 procent – umožňovala bezkontaktní platby.

Obyvatelé Česka jsou lídry v bezkontaktních platbách, protože takto probíhá 88 procent plateb, zatímco evropský průměr je 64 procent. Jenže spousta obchodníků terminál nenabízí. V Česku je na tisíc obyvatel jen patnáct terminálů, zatímco evropský průměr je 23.

„Přijímání bezhotovostních plateb kartou je výhodné nejen pro zákazníky. Pro stát je to cesta k potlačování šedé ekonomiky, pro obchodníky prostředek ke zvýšení obratů i úspoře nákladů při manipulaci s penězi,“ dodal šéf svazu obchodu Tomáš Prouza. Lákadlem pro obchodníky je určitě fakt, že zákazníci při platbě kartou utratí dle údajů svazu obchodu o 18 procent více, než když platí hotovostí.

Stát spolu se svazy a obchodníky by chtěl nyní zpřístupnit pořízení terminálu i pro drobné obchodníky. Cestou k tomu může být společný Bezhotovostní fond, do kterého vloží peníze banky, provozovatelé terminálů a obchodníci. Ten by pak zlevnil podnikatelům přístup k technickému řešení. Podobný fond funguje v Polsku.

Mastercard chce dát do projektu 150 milionů korun. „Jde o první tři roky, tedy padesát milionů ročně,“ potvrdil deníku E15 šéf Mastercardu Miroslav Lukeš. Mastercard navrhuje několik modelů podpory. „Jedním z nich je, že subjekty dostanou platební terminál de facto zadarmo. Podmínkou bude, že se na něm uskuteční nějaký obrat a částka bude limitovaná několika miliony korun, aby si to nepořídilo třeba Tesco,“ řekl Lukeš. O podobě bezhotovostní aktivity by mělo být jasno do léta.

Kdo by měl k terminálům podporovaným fondem přístup, se zatím řeší. Odhadem by mělo jít až o dvě stě tisíc drobných podnikatelů. Přesná podoba opatření by měla být známa do tří měsíců