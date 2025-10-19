Stovky lidí demonstrovaly kvůli plánovanému převzetí životního prostředí Motoristy
Na Hradčanském náměstí v Praze se v neděli sešly stovky lidí, kteří protestovali proti tomu, aby ministerstvo životního prostředí ve vznikající vládě obsadilo hnutí Motoristé. Podle ekologů i vědců by nominace předsedy Motoristů Petra Macinky znamenala popření klimatických závazků Česka a ohrozila ochranu přírody. Prezidenta Petra Pavla vyzvali, aby jmenování odmítl.
Protestující vyvěsili na náměstí velký plakát s nápisem Zachraňme ministerstvo životního prostředí. Další účastníci měli bannery s nápisy jako „Planeta hoří, Macinka griluje", nebo „Choose eco, not ego". „Nesouhlasíme s tím, aby ministerstvo životního prostředí vedl člověk, který k tomu nemá žádnou kompetenci ani vzdělání," uvedla jedna z organizátorek.
Možný kandidát na ministra za Motoristy, jejich předseda Petr Macinka, už dříve dnešní demonstraci označil za snahu přepisovat výsledky voleb a obavy ekologů odmítá.
Výhrady k obsazení MŽP projevily vedle ekologických organizací stovky vědců a tisíce studentů v otevřených dopisech. Program Motoristů je podle ředitelky Zeleného kruhu Petry Kolínské nejvíc protizelený ze všech stran a je založený na negaci kroků prospěšných životnímu prostředí.
Ekologové upozornili například na to, že Motoristé ve svém programu plánují zrušení dotačních programů pro domácnosti, jako je Nová zelená úsporám či tvz. kotlíkové dotace. Chtějí podle nich také opustit princip bezzásahovosti, který je důležitým bodem v ochraně národních parků.
Motoristé versus zelená energie
Macinka v minulosti uvedl, že pokud by se Motoristé dostali do vlády, „poteče zelená krev". Program strany klade důraz na levnější paliva a energie a fosilní zdroje jsou podle nich nenahraditelné. Nechtějí podporovat rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Uvádí, že současný stav resortu vnímají jako překážku pro rozvoj českého průmyslu. Chtějí také odmítnout přijetí rozšířeného systému emisních povolenek EU ETS 2, který by zahrnoval silniční dopravu a vytápění.
Ekologové se v kvůli kandidatuře Motoristů sešli s šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem již v pátek. Babiš jim údajně řekl, že jejich obavy chápe, ale že v tuto chvíli nemůže zařídit, aby resort vedl někdo jiný. Na tiskové konferenci pak Babiš označil požadavky na odebrání MŽP Motoristům považuje za nesmyslné.