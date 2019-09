Air Bank snižuje úročení hypoték, nově nabídne úrok i 2,59 procenta | E15.cz

Sazby platí pro nové hypotéky na koupi nemovitosti nebo na refinancování hypotéky z jiné banky s fixací na 5 let. Sazba 2,59 procenta platí pro hypotéky od 1 500 000 korun do 30 000 000 korun. U hypoték od 700 000 do 1 499 999 korun platí nově 2,69 procenta. U hypoték od 300 000 korun do 699 999 dostanou klienti úrok 2,79 procenta.

U hypoték nabízí Air Bank mimo jiné zdarma například změnu výše splátky, změnu termínu splácení nebo mimořádnou splátku, a to i během fixace.