Tento unikát vydala Česká národní banka k příležitosti 100. výročí od vzniku československé koruny. Váží 130 kilogramů a její průměr činí obdivuhodných 53,5 cm. Minci pro ČNB vyrobila Česká mincovna.

Největší zlatou minci si mohou lidé přijít zblízka prohlédnout do Návštěvnického centra ČNB, kde je součástí expozice Lidé a peníze. Otevřeno je od úterý do pátku od 9 do 17 hodin, v sobotu od 10 do 18 hodin. Vstup je zdarma.

ČNB a éra zlata

Česká národní banka ve druhém čtvrtletí nakoupila téměř šest tun zlata. Na konci pololetí dosáhlo jeho množství v rezervách centrální banky 1,334 milionu troyských uncí, což odpovídá 41,49 tuny. Za posledních 12 měsíců se zlaté rezervy ČNB více než zdvojnásobily. Vyplývá to z údajů centrální banky o struktuře devizových rezerv.

Ke konci loňského roku měla ČNB v rezervách 986 tisíc troyských uncí (30,67 tuny) zlata. Jeho hodnota byla dvě miliardy dolarů (47,1 miliardy korun). V prvním čtvrtletí narostl objem zlata na 1,144 milionu troyských uncí (35,58 tuny), ve druhém čtvrtletí ČNB nákupy cenného kovu ještě zrychlila, když jeho objem v rezervách vzrostl na 1,334 milionu troyských uncí. Aktuální hodnota zlata v rezervách je 3,1 miliardy dolarů (71,4 miliardy korun).

Centrální banka začala ve větší míře nakupovat zlato v roce 2022. Ke konci roku 2022 ho měla v rezervách 385 tisíc troyských uncí, tedy zhruba 11,97 tuny. Loni v pololetí byl objem zlata v rezervách 629.000 troyských uncí (19,56 tuny), za poslední rok se tak víc než zdvojnásobil. Od loňského druhého čtvrtletí nakupuje ČNB mezi pěti a šesti tunami zlata za kvartál.

Guvernér ČNB Aleš Michl v minulosti opakovaně uvedl, že by se zlatá rezerva centrální banky měla postupně zvýšit ke 100 tunám zlata. Zlato by potom představovalo zhruba pět procent celkových devizových rezerv ČNB. Podle něj by takový objem zlata zlepšil diverzifikaci portfolia rezerv a zároveň by zvýšil jejich výnos. Podle Michla by také ČNB vybudovala pro příští generace zlatý poklad.

