Na podání daňového přiznání zbývá už jen týden. Kdo ho musí odevzdat a co hrozí za zpoždění?

Na odeslání elektronického daňového přiznání za rok 2025 máte čas už jen do pondělí 4. května 2026.

  • Online podání je zároveň ze zákona povinné pro OSVČ a všechny držitele datových schránek.
  • Koho se povinnost týká, jak nepřijít o daňové slevy a jaké pokuty vám hrozí, když přiznání nepodáte včas?

Základní termín pro odevzdání daňového přiznání připadl letos na 1. dubna. Řada poplatníků však spoléhá na prodlouženou lhůtu, která se váže k elektronickému podání. Protože standardní 2. květen letos vyšel na víkend, posunul se poslední termín pro online podání na 4. května 2026.

Pokud nevyužíváte služeb daňového poradce, kde je lhůta až do 1. července, zbývá vám na vyřešení daňových povinností posledních sedm dní.

Koho se povinnost podat daňové přiznání za rok 2025 týká?

Daňové přiznání si musí podat každý, jehož roční zdanitelné příjmy za rok 2025 přesáhly hranici 50 000 korun a zaměstnavatel za něj neprovedl roční zúčtování. Týká se to zejména těchto skupin:

  • OSVČ (hlavní i vedlejší činnost): Pokud jste nevstoupili do režimu paušální daně, podání se nevyhnete. Navíc musíte přiznání podat výhradně elektronicky, jelikož mají všechny aktivní OSVČ ze zákona zřízenou datovou schránku.
  • Zaměstnanci s přivýdělkem: Týká se vás to, pokud jste měli vedle zaměstnání jiné zdanitelné příjmy, např. z podnikání nebo nájmu, vyšší než 20 000 korun.
  • Lidé s více úvazky: Povinnost platí i pro zaměstnance, studenty či důchodce, kteří v některém měsíci loňského roku pracovali současně pro dva zaměstnavatele a z obou příjmů jim byla stržena zálohová daň.

Postup, jak podat daňové přiznání elektronicky?

Online podání daňového přiznání dnes naštěstí není nic složitého. Nejjednodušší cestou je využití portálu finanční správy MOJE daně. Přihlásit se do něj můžete pomocí Bankovní identity, případně přes mobilní klíč eGovernmentu nebo datovou schránku.

Systém vás vyplněním krok za krokem provede a řadu kolonek za vás automaticky dopočítá. Výsledné přiznání pak odešlete přímo přes portál, nebo si jej stáhnete ve formátu XML a odešlete přes datovou schránku.

Pozor: Pouhé zaslání naskenovaného PDF formuláře do datové schránky finančního úřadu nestačí, soubor musí být ve formátu XML.

Nezapomeňte uplatnit slevy a odpočty

Při vyplňování na poslední chvíli se může stát chyba. Zkontrolujte si, že jste nezapomněli uplatnit:

  • Základní slevu na poplatníka: Ve výši 30 840 korun. Náleží každému za celý rok, i když pracoval jen část roku.
  • Daňové odpočty: Týká se to zejména úroků z hypotéky, příspěvků na penzijní a životní pojištění, dlouhodobého investičního produktu (DIP) nebo darů na charitu a bezplatného darování krve.

Co hrozí, když termín 4. května nestihnete?

Pokud na daňové přiznání zapomenete, daňový řád naštěstí pamatuje na drobné opozdilce. Finanční úřad toleruje zpoždění, které nepřesáhne pět pracovních dnů. Jakmile však tuto lhůtu překročíte, pokuta se počítá ode dne následujícího po dni původního termínu a činí 0,05 % ze stanovené daně za každý den prodlení. Pokuty pod 1 000 korun se však nevyměřují. U nezaplacené daně vám navíc začnou naskakovat úroky z prodlení.

Krok dva: Přehled pro pojišťovnu a OSSZ

Odesláním daňového přiznání povinnosti pro OSVČ nekončí. Do jednoho měsíce od termínu pro podání daňového přiznání, tedy do 4. června 2026, pokud podáváte daně elektronick, musíte své zdravotní pojišťovně a Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) odevzdat přehledy o příjmech a výdajích. Přehled pro pojišťovnu i přehled pro OSSZ se podávají výhradně online. Případný nedoplatek na pojistném je pak nutné uhradit do osmi dnů od podání přehledu.

