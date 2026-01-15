Předplatné

Přiznání k silniční dani už jen elektronicky. Na podání zbývá pár týdnů

Kamila Ondráčková
  • Lhůta pro podání daňového přiznání k silniční dani za rok 2025 vyprší 2. února 2026. Ve stejném termínu je také třeba daň zaplatit.
  • Formulář je dostupný na portálu MOJE DANĚ.
  • Daň se nyní vztahuje pouze na těžká vozidla a její správu provádějí vybraná územní pracoviště finančních úřadů.

Jak podat daňové přiznání online

Daňové přiznání k silniční dani za rok 2025 je nutné podat pouze elektronickou cestou. Finanční správa radí využít daňovou informační schránku (DIS+) na portálu MOJE DANĚ. Dokument lze odeslat také přes datovou schránku nebo pomocí datové zprávy s elektronickým podpisem.

„Elektronická forma podání je u daně silniční povinná. Portál MOJE DANĚ nabízí poplatníkům nástroje, které celý proces výrazně zjednodušují,“ komentuje Simona Hornochová, generální ředitelka Finanční správy ČR.

Kterých vozidel se daň týká a jaká je její výše

Předmětem daně silniční jsou vozidla kategorií N2 a N3 a přípojná vozidla kategorií O3 a O4, která jsou registrována v České republice. Vozidla s hmotností do 3,5 tuny se podle zákona o dani silniční nezdaňují a do daňového přiznání se neuvádějí.

Výše daně závisí zejména na hmotnosti vozidla, počtu náprav a typu závěsu hnací nápravy. Pro zdaňovací období roku 2025 byla snížena sazba daně u vozidel vybavených vzduchovým závěsem hnací nápravy. Pro vyplnění mohou uživatelé využít daňové informační schránky DIS+ na portálu MOJE DANĚ a službu předvyplnění údajů z daňového přiznání z předchozího roku.

Správu silniční daně provádějí vybrané pobočky finančních úřadů, kde lze získat informace z daňového řízení. Seznam těchto poboček je dostupný na webových stránkách finanční správy.

