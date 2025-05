Na zaplacení daně z nemovitých věcí zbývá pár dnů

Informaci o způsobu hrazení i její celkové částce by již měli mít všichni plátci. Pokud roční daň na rok 2025 nepřesáhne 5 000 korun, je nutné ji zaplatit najednou do 2. června 2025. Někteří lidé mohou být zaskočeni, že za daň za garážové stání než za byt musejí zaplatit vyšší daň než za byt.

Lidé, kteří mají datové schránky, obdrží tyto informace tímto způsobem. Ti, kteří si zvolili možnost dostávat údaje k placení daně e-mailem, obdrží informace do své e-mailové schránky. Veškeré důležité údaje, včetně QR kódu, jsou rovněž k dispozici v daňové informační schránce na portálu MOJE daně.

„Složenku opět obdrží pouze ten, kdo nemá datovou schránku, neplatí daň prostřednictvím SIPO, a ani se nepřihlásil k zasílání údajů pro placení daně e-mailem,“ vysvětluje Jana Melicharová, daňová poradkyně společnosti KODAP, s tím, že nejzazším termín pro doručení informace k úhradě byl 23. května. Pokud jste ji neobdrželi, kontaktujte příslušný finanční úřad.

„Některé vlastníky garáží a garážových stání mohlo letos nepříjemně překvapit, že jim finanční úřad vyměřil daň z nemovitosti za garáž a garážové stání vyšší než daň za byt. Opět došlo k navýšení koeficientů. Obce si je upravují jednotlivě a některá města a městské části zvedly koeficienty za garáže a stání opravdu výrazně,“ říká Josef Janoušek, hypoteční makléř společnosti Sirius Finance.

Pokud částka daně není větší než 5 000 korun, je nutné ji zaplatit v plné výši nejpozději do 2. června 2025. V případě vyšší daně je možné platbu rozdělit na dvě části – první musí být uhrazena do 2. června a druhá do 1. prosince 2025.

„Nezaplacením včas se vystavujete riziku úroku z prodlení. Ten začne nabíhat od čtvrtého dne následujícího po dni splatnosti, tedy od 6. června, a činí 12 procent ročně. Pokud však úrok nepřesáhne 1 000 korun, nebude vám předepisován,“ dodává Jana Melicharová.