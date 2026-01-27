Předplatné

Údaje k dani z nemovitosti e-mailem: O službu musíte požádat včas

  • Finanční správa nabízí možnost zasílání údajů k dani z nemovitosti e-mailem.
  • Poplatníci obdrží přehled daně za jednotlivé nemovitosti a platební údaje dříve než poštou.
  • O službu je nutné požádat do 15. března a poté již nejsou zasílány papírové složenky.

Finanční správa připomíná možnost zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím e-mailu. Poplatníci získají detailní přehled daně za jednotlivé nemovité věci tak, jak byly uvedeny v daňovém přiznání.

Přihlášení ke službě je jednoduché – stačí vyplnit žádost, vytisknout, ručně podepsat, vyfotit či naskenovat a následně e-mailem zaslat do 15. března daného roku na příslušný finanční úřad.

Seznam e-mailových adres konkrétních finančních úřadů a jejich územních pracovišť je dostupný na webu finanční správy.

Služba je dostupná všem poplatníkům. Přihlášení k zasílání údajů e-mailem pro aktuální zdaňovací období je každoročně možné do 15. března. Poplatníkům, kteří si údaje nechají zasílat e-mailem, již nebudou složenky zasílány poštou.

Výhody e-mailu místo složenky

