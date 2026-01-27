Údaje k dani z nemovitosti e-mailem: O službu musíte požádat včas
- Finanční správa nabízí možnost zasílání údajů k dani z nemovitosti e-mailem.
- Poplatníci obdrží přehled daně za jednotlivé nemovitosti a platební údaje dříve než poštou.
- O službu je nutné požádat do 15. března a poté již nejsou zasílány papírové složenky.
Finanční správa připomíná možnost zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím e-mailu. Poplatníci získají detailní přehled daně za jednotlivé nemovité věci tak, jak byly uvedeny v daňovém přiznání.
Přihlášení ke službě je jednoduché – stačí vyplnit žádost, vytisknout, ručně podepsat, vyfotit či naskenovat a následně e-mailem zaslat do 15. března daného roku na příslušný finanční úřad.
Seznam e-mailových adres konkrétních finančních úřadů a jejich územních pracovišť je dostupný na webu finanční správy.
Služba je dostupná všem poplatníkům. Přihlášení k zasílání údajů e-mailem pro aktuální zdaňovací období je každoročně možné do 15. března. Poplatníkům, kteří si údaje nechají zasílat e-mailem, již nebudou složenky zasílány poštou.
Výhody e-mailu místo složenky
- Přehledný rozpis daně podle jednotlivých nemovitých věcí tak, jak jsou uvedeny v daňovém přiznání,
- platební údaje obdržíte dříve než poštovní složenku,
- platba mobilem díky QR kódu,
- snížení nákladů veřejné správy.