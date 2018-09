Air Bank může nově nabízet i investiční služby | E15.cz

První z investičních služeb plánuje Air Bank nabídnout příští rok. Banka má v plánu soustředit se i produktů tohoto typu na jednoduchost. Připravované investiční nabídky by tak měly být srozumitelné a využitelné i pro klienty, kteří zatím moc zkušeností s investicemi nemají.

Půjde tak o další možnost, kam si klienti mohou uložit volné prostředky. V současnosti je to u Air Bank pouze spořicí účet, kde zůstatky do 250 tisíc korun úročí banka bonusovým úrokem 1 procento. Bonusový úrok klient získá za pět plateb kartou za měsíc. Air Bank úročí bonusovým úrokem 1 procento i zůstatky do 100 tisíc korun na běžném účtu.