Chcete začít s tradingem? Přečtěte si tři tipy, které vám na začátku zachrání krk | E15.cz

Ti se však často dopouští několika základních chyb, které mají za následek zbytečný neúspěch a následně zanevření nad světem obchodu. Jaké to jsou a co máte dělat, abyste se jim vyhnuli?

Vzdělávejte se

Ať už na trading pohlížíte jakkoli, je potřeba k němu přistupovat zodpovědně. Nejedná se totiž o náhodné hobby, které vám vyplní volné neděle, ale o činnost, která se časem může stát plnohodnotným a velmi výdělečným zaměstnáním. Pokud navíc chcete minimalizovat možná rizika, je důležité, abyste měli alespoň základní znalosti o finančních trzích a o něco detailnější znalosti o segmentu, ve kterém se chcete pohybovat. Zajímají vás kryptoměny? Vzdělávejte se v nich. Baví vás zlato? Pak byste měli věnovat svůj čas této komoditě. Svůj čas před samotným vstupem do světa tradingu věnujte čtení a zajímejte se o aktuální dění na trzích. Pomohou vám v tom zprávy ze světových burz, ekonomické zprávy a samozřejmě váš broker.

Vaše vzdělání v tomto oboru je totiž důležité i pro společnost, které své peníze plánujete svěřit. I z toho důvodu tak brokerské společnosti nabízí možnost zřídit si demo účet, který je většinou zdarma. Využijte ho. Naučí vás se pohybovat v daném prostředí a pracovat s používanou platformou. Někteří brokeři jdou však ještě dál a svým klientům nabízí například videokurzy nebo užitečné záznamy z tradingových konferencí. Vzdělávání traderů se v Čechách věnuje například brokerská společnost XTB, která svým klientům umožňuje přístup do XTB Akademie. Tam najdete množství kurzů, které jsou řazeny podle úrovně znalostí, a i podle témat.

Obchodní plán je základ

Přestože můžete mít pocit, že k úspěšnému obchodování stačí mít dostatečné zkušenosti a know-how a poté už vás řídí jen traderův šestý smysl, nemohli byste být dále od pravdy. Intuice sice je důležitá a není od věci se o ni občas opřít, rozhodně si to ale nemůžete dovolit na začátku vašeho počínaní. Nejprve tak potřebujete pevný obchodní plán, tedy soubor pravidel, podle kterých se v daných situacích budete řídit. To je naprosto klíčové pro to, abyste dosahovali systematických výsledků. Obchodní plán zároveň nemůžete určit bez rozmyslu, a dokonce ani vymyslet přes noc. Měl by totiž odpovídat vaší situaci. Tvoření obchodního plánu tak věnujte stejné množství času jako samotnému vzdělávání se v dané problematice a nezapomeňte ho následně otestovat. S plánováním a nejen s ním může dost pomoci plánovaná Online trading konference 2021, největší tuzemská událost pro tradery, která se koná v sobotu 27. 3. 2021 a je určená pro začátečníky i pokročilé. Tím, že proběhne online, je kompletně zdarma a těšit se můžete na známá jména českého tradingu jako jsou Marek Vaňha, Jaroslav Brychta, Tomáš Vobořil, Vojtěch Slovák a další.

Buďte důslední

Důslednost a dodržování vámi nastavených pravidel je polovinou úspěchu. A to i přesto, že se často hovoří o tom, jak moc je trading adrenalinový a riskantní. On je. Ale klíčovou vlastností tradera, která zajistí, že budou vaše výsledky opřené o relevantní data, je dodržování všech strategií, které jste si na začátku určili. Buďte proto důslední a neodbočujte od stanovených obchodních procesů.