Investiční sběratelství bankovek: Fenoménem jsou eurobankovky | E15.cz

Vedle vzácných sběratelských bankovek dosahujících ceny až statisíců korun na trhu existují i bankovky dostupné pro širokou skupinu sběratelů. V poslední době jsou hitem například suvenýrové eurobankovky či fantasy bankovky známé jako „gábrišovky“.

Pandemie koronaviru zahýbala tuzemskou i světovou ekonomikou a odborníci předpovídají blížící se krizi. Na nejistou finanční budoucnost se lidé mohou připravit vhodnými investicemi. Pandemie výrazně zvýšila zájem o cenné kovy jako zlato či stříbro, které patří mezi relativně stabilní tradiční investice.

Odborníci si ovšem začali všímat i rostoucího zájmu o investice alternativní, mezi nimiž se dlouhodobé oblibě těší například mince, ať už sběratelské, nebo investiční. Vedle numismatiky, jakožto alternativní investice, ale zároveň i koníčku, stojí také notafilie, tedy sběratelství papírových bankovek.

Pokračování článku si můžete přečíst v tištěném vydání FORMEN Chci koupit Formen

Oproti numismatice je notafilie o něco méně rozšířená, přesto její obliba roste. Zájem o ni v posledních letech rozhýbala i Česká národní banka svou první emisí pamětní bankovky ke 100. výročí budování československé měny, nebo Mincovna Kremnica se sběratelskou edicí bankovky 5000 korun 1919, kterou vydala rovněž v roce 2019. Hitem elektronických aukcí se staly i suvenýrové eurobankovky v nulové nominální hodnotě nebo fantasy bankovky slovenského umělce Mateje Gábriše. Všechny uvedené bankovky jsou dostupné široké veřejnosti a mohou představovat nejen zajímavý suvenýr, ale právě i příjemnou investici.

„Dobrým příkladem toho, jak se v podstatě drobný památkový předmět může změnit v opravdovou cennost, jsou třeba eurobankovky s podobiznou Karla Gotta. Edice byla limitována počtem 5 000 kusů a některé z nich se na našem portále prodaly i za 50 tisíc korun. Souvisí to samozřejmě i se smutným faktem, že mistr jen pár měsíců po vydání zemřel,“ říká Pavel Krejčíř ze společnosti Aukro.

Pamětní a suvenýrové bankovky představují vhodnou možnost, jak se do investičního sběratelství může drobně zapojit i široká veřejnost. K investicím do skutečně vzácných sběratelských bankovek by ovšem měl přikročit až zkušený sběratel, který má danou problematiku již důkladně nastudovanou a ví, že k investicím je potřeba přistupovat s obzvláštní dávkou obezřetnosti.

„Alternativní investici v podobě sběratelských bankovek s investičním potenciálem řadíme do spekulativního kapitálu. Na taková aktiva v osobním finančním plánu nahlížíme spíše jako na klientovo osobní hobby s citovou subjektivní hodnotou a emocionálním významem než jako na investiční aktivitu směřující ke splnění cílů z finančního plánu. Investice tohoto typu nejsou vhodné pro běžné investory, protože se o klasickou investici nejedná. Lze je ovšem akceptovat v portfoliích zanícených odborníků a sběratelů, kteří danému aktivu rozumí, zajímají se o něj, pečují o jeho stav bez ohledu na náklady a aktuální tržní hodnotu,“ říká Robert Novoměstský, analytik společnosti Freedom Financial Services.

Pokračování článku si můžete přečíst v tištěném vydání FORMEN Chci koupit Formen

Druhou možností je pak využít služeb zkušených profesionálů, kteří se investičním sběratelstvím dlouhodobě zabývají. Mějte ale na paměti, že investiční sběratelství jako takové není krátkodobou investicí a v drtivé většině případů na něm nikdo nezbohatne za pár měsíců či za rok. Pokud ale vytrváte, nasbíráte zkušenosti a budete mít i potřebnou dávku štěstí, může být výdělek zajímavý.

„Na našem aukčním portále se za poslední tři roky prodalo již asi 261 tisíc kusů bankovek v celkové hodnotě přes 133 milionů korun. Nejvíce jich spadalo do kategorie ČSR bankovek vydaných mezi lety 1939 a 1953, konkrétně to bylo přes 33 tisíc kusů. Nejvyšší obrat ovšem vygenerovaly nejstarší ČSR bankovky vydané do roku 1939, kam patří i náš zatím nejdražší vydražený kousek: jde o bankovku „hnědý legionář“ z roku 1923, jež se prodala v dražbě za rovných půl milionu korun,“ uvádí Pavel Krejčíř z Aukra s tím, že mezi top aukcemi bankovek lze dále najít kupříkladu stokorunu z roku 1919, za níž prodávající získal asi 310 tisíc korun, nebo odběrný poukaz na bony v hodnotě 500 Kčs, jenž se vydražil za 245 tisíc.