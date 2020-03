Jaké komodity by měly letos růst? | E15.cz

Naopak se daří vzácným kovům, které těží jak z poptávky po bezpečných aktivech, tak i z přísných emisních limitů. Zlato přidalo prozatím 4 procenta a palladium v návaznosti na svůj loňský raketový růst drží od Nového roku 26procentní zisky. Tyto trendy ale nemusejí vydržet – z pohledu na dlouhodobé grafy je ropa z historického pohledu velmi levná, naopak palladium se svým exponenciálním růstem připomíná nejednu bublinu před prasknutím a jeho nákup by připomínal spekulaci na růst ceny podobné jako u akcií automobilky Tesla – atraktivní a naleštěné aktivum, které je ale příšerně drahé.

Vývoj ceny palladia (týdenní graf – W1)

Vývoj ceny palladiaAutor: Ondřej Hartman

Je pravdou, že uhlí se kvůli ekologickým limitům a drahým emisním povolenkám v Evropě v dohledné době na vyšší úrovně vrátit nemusí. I zemní plyn vzhledem k obrovskému přebytku na světovém trhu a faktu, že pro americké těžaře jde o sekundární komoditu produkovanou spolu s ropou s nulovými náklady, se nemusí letos vrátit z aktuálních 1,89 USD na obvyklých 3,00 USD za jednotku mBTU.

Vývoj ceny ropy WTI (týdenní graf – W1)

Vývoj ceny ropyAutor: Ondřej Hartman

U ropy jako primární a prozatím nenahraditelné komodity v mnoha odvětvích bych ale nynějších 50 USD za barel viděl jako silný support. Pod touto hranicí začínají americké společnosti omezovat těžbu a ke stejnému kroku se kvůli vybalancování svých rozpočtů uchylují členové kartelu OPEC. Snížená poptávka po ropě v prvním čtvrtletí letošního roku by měla být jednorázovou záležitostí, pokud se do konce března podaří dostat šíření viru pod kontrolu. A na takovýto scénář zajisté sázejí ropní býci, kterým se zdá panika okolo této epidemie až příliš přehnaná.

Zemědělské komodity si hrají jinou ligu a místo epidemie a vývoje průmyslové výroby je znervózňuje spíše počasí. To se ale v poslední době stává také čím dál méně předvídatelné. Ze zemědělských komodit dávám pro letošek vysoký potenciál kukuřici, která se drží na velice nízkých úrovních, zvlášť pak po očištění o inflaci.

Vývoj ceny kukuřice (týdenní graf – W1)

Vývoj ceny kukuřiceAutor: Ondřej Hartman

Směrem vzhůru by jí mělo tlačit silné mexické peso, které by mělo pomoci americkým exportům kukuřice přes jižní hranici. Stejně tak i dražší cukr, který za posledních 6 měsíců přidal desítky procent, bude působit na ceny kukuřice pozitivně. Důvod není na první pohled zřejmý – díky jeho vyšší ceně preferují brazilští producenti výrobu cukru namísto ethanolu, který se dá vyrábět i z kukuřice. Snížená produkce ethanolu v Brazílii tak dá prostor na trhu americkým farmářům a odčerpá případný přebytek kukuřice. Možné sucho, které americký Středozápad nezastihlo několik let, by pro tradery v dlouhé pozici na více zemědělských komoditách potkalo v ten pravý čas.

Zdroje: Platts, MT4, Bloomberg, FXstreet.cz

Autoři jsou analytici portálu FXstreet.cz