Průzkum: Slevy z letáků táhnou, Češi kvůli nim obcházejí více obchodů
- Češi při týdenních nákupech často kombinují více obchodů místo jediné prodejny.
- Při plánování nákupů hrají důležitou roli akční a slevové letáky.
- O tom, kde lidé nakupují, rozhoduje hlavně praktičnost a dostupnost.
Přibližně dvě třetiny Čechů při pravidelných nákupech během jednoho týdne navštíví dva až tři různé obchody. Zhruba pětina spotřebitelů naopak zůstává věrná jediné oblíbené prodejně. Necelých deset procent lidí pak pravidelně nakupuje ve více než čtyřech obchodech.
Nákupní plány se řídí akčními nabídkami
Nákupní seznamy si podle průzkumu sestavuje devět z deseti domácností na základě tištěných akčních a slevových letáků. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM/MARK, který byl uskutečněn pro společnost Česká distribuční, jež doručuje do poštovních schránek zásilky, reklamní tiskoviny i drobné reklamní předměty.
Většina domácností rozkládá nákupy do více dnů
Téměř 60 procent domácností si pravidelné nákupy rozdělí do dvou až tří dnů, zatímco přibližně čtvrtina lidí je zvládne během jediného dne. Častější nákupní frekvence je typická především pro obyvatele větších měst.
Ve městech roste význam plánování a letáků
„Ve větších městech lidé častěji kombinují více nákupních míst a přizpůsobují se aktuálním nabídkám, což zvyšuje význam plánování a práce s akčními letáky,“ uvedl v dnešní tiskové zprávě manažer geomarketingu České distribuční Jan Senohrábek. U zákazníků, kteří letáky sledují, podle něj hrají slevy výrazně důležitější roli než samotná značka prodejny.
Rozhoduje praktičnost a dostupnost
Při pravidelných nákupech se Češi řídí především praktičností. Důležitá je pro ně blízkost obchodu, dostatečný sortiment a výhodná cena. Pro třetinu Čechů je klíčová vzdálenost od bydliště a tři čtvrtiny lidí jsou ochotny za zajímavou nabídkou dojíždět maximálně dvacet minut.
O průzkumu a společnosti
Společnost Česká distribuční patří do skupiny Vltava Labe Media. Podle vlastních údajů ročně rozveze přibližně 1,8 miliardy letáků a týdně tak osloví zhruba 4,1 milionu domácností. Průzkumu agentury STEM/MARK, který se uskutečnil koncem loňského roku, se zúčastnilo více než 1 500 respondentů.