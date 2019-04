Z Čechů se po 15 letech v EU stali náročnější cestovatelé | E15.cz

Cestovní ruch se za posledních 15 let, kdy je Česko součástí Evropské unie, proměnil. Díky tomu, že se v Česku zvýšila životní úroveň a vzrostly mzdy, rozdíly v dovolených podle odborníků mezi Českem a západní a jižní Evropou mizí. Češi jsou náročnější, chtějí kvalitu, zážitky a za dovolenou jsou ochotni utratit více peněz, říkají odborníci. Česká republika vstoupila do Evropské unie 1. května 2004.

Češi se od někdejšího vlastního stravování a levného ubytování posunuli do čtyřhvězdičkových hotelů se službami all inclusive, za kterými už nejezdí mnoho hodin autobusem, ale létají. Do zahraničí míří i v zimě na lyže.

Po vstupu do Evropské unie vzrostl zejména výjezdový cestovní trh. Klíčovým momentem byl vstup do Schengenského prostoru 21. prosince 2007, který odstranil kontroly na hranicích s ostatními unijními zeměmi. Kontroly skončily o tři měsíce později i na českých mezinárodních letištích.

Zatímco v roce 2004 vyjely podle dat Českého statistického úřadu soukromě do zahraničí ročně zhruba čtyři miliony Čechů, po vstupu do Schengenu se počty zvýšily na téměř pět milionů. V době ekonomické krize počet opět klesl ke čtyřem milionům, ale počty českých turistů začaly opět stoupat od roku 2014 a loni to bylo rekordních více než pět milionů. Do nejoblíbenější pětice evropských destinací českých turistů patří stabilně Chorvatsko, Slovensko, Itálie, Řecko a Rakousko.

"Zajímavým statistickým zjištěním je, že se změnilo chování Čechů v rámci výběrů cílové destinace. Dáváme přednost pobytům v zemích, které se vyznačují zájezdy k moři. Klesá naopak zájem o destinace spojené s poznávacími pobyty," řekl ekonom UniCredit Bank Patrik Rožumberský. Vidět je to podle něj na klesající návštěvnosti Francie a Německa.

"Vstup do Schengenského prostoru samozřejmě Čechům významně zjednodušil cestování. Jednoznačně více se cestuje do zemí, jako je Řecko či Španělsko," dodal marketingový ředitel CK Alexandria Petr Šatný. Agentura Invia prodává do Řecka nyní 21 procent všech letních leteckých zájezdů s all inclusive, přitom dříve tam Češi jezdili autobusem do apartmánů bez stravy. Populární bývaly zájezdy i na španělské pobřeží Costa Brava, kam cesta autobusem trvala 24 hodin a ve Francii stály kvůli povinné přestávce řidičů. Nyní je v Invii do Španělska autobusových zájezdů jen deset procent.

Dražší lokality začaly být podle mluvčí CK Čedok Hany Součkové dostupnější postupně od sezony 2007. Konkrétně v EU jde o Sardinii, Sicílii, některé řecké ostrovy, Madeiru, Kanárské ostrovy a jižní pobřeží Španělska. "Češi létají na dovolenou i jen na čtyři dny nebo prodloužený víkend," doplnil mluvčí CK Fischer Jan Bezděk. Cestovnímu ruchu podle Šatného prospívá i bezvízový styk s řadou zemí, který Česko za posledních 15 let získalo. Díky tomu Češi častěji vyráží do exotických destinací.

Naopak podíl zahraničních turistů na příjezdech do českých hotelů se po vstupu země do Schengenského prostoru podle agentury CzechTourism výrazně nezměnil. V roce 2007 činil 51,5 procenta, o deset let později 50,8 procenta a po celou dobu osciloval kolem těchto hodnot.