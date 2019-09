4 rady, které vám pomohou s bezpečným výběrem půjčky | E15.cz

Takový scénář pak může končit návštěvou vymahače a v extrémních případech dokonce insolvencí. Jak ale vybrat půjčku tak, aby vám skutečně pomohla a nepřivedla vás do potíží?

1. Spočítejte si, kolik dokážete měsíčně splácet

Než vyplníte žádost o půjčku a kliknete na tlačítko odeslat, spočítejte si, jestli vám každý měsíc zbyde dostatek prostředků na splátku. I když váš rodinný rozpočet na první pohled vypadá velmi stabilně, často stačí i malá rychlá půjčka k tomu, aby jej obrátila vzhůru nohama. Z toho důvodu se určitě vyplatí si nejprve udělat seznam všech měsíčních výdajů, abyste měli naprosto jasnou představu o tom, kolik peněz vám vlastně každý měsíc zbyde.

Do seznamu se snažte zahrnout skutečně všechny položky, a to nejen nájem, energie a účty za mobilní služby, ale také náklady na jídlo, dopravu či drogerii. Mějte také na paměti, že zbývající částka musí být o něco vyšší než samotná splátka. Proč? Protože by stačil jen malý nečekaný výdaj k tomu, abyste se dostali do potíží se splácením. Zbývající obnos raději využijte k tvorbě finanční rezervy, která vás před takovými situacemi ochrání.

2. Neberte hned první nabídku

Potřebovali byste peníze nejlépe už včera? I přesto byste neměli kývnout hned na první nabídku, kterou dostanete, ať už zrovna hledáte v sektoru krátkodobých půjček nebo půjček bez registru. V dnešní době na českém trhu působí desítky různých poskytovatelů a každý z nich vám může nabídnout jiné podmínky. Proto si dostupné nabídky nejprve porovnejte a podle vašich možností a požadavků vyberte takovou, která vám bude skutečně vyhovovat.

3. Udělejte si jasno v tom, kolik vás půjčka bude stát

Asi by vás nenapadlo si z obchodu jen tak odnést zboží bez toho, aniž byste za něj zaplatili. Pro půjčky platí to stejné, jen u nich vetšinou nemáte jasnou cenovku. Často se za ni považuje úroková sazba, ta vám však o ceně půjčky ani o její výhodnosti příliš neřekne. S většinou produktů se totiž nepojí pouze úrok, ale také řada poplatků a také sankcí, které budete muset uhradit v případě, že se opozdíte se splátkou nebo jinak porušíte podmínky určené smlouvou.

Šikovným pomocníkem, který vám pomůže se zorientovat v tom, co od vás bude úvěrová společnost kromě vypůjčené částky chtít, pro vás bude roční úroková sazba nákladů neboli RPSN. Tento údaj se podobně jako úroková sazba vyjadřuje v procentech za rok, avšak na rozdíl od něj zahrnuje veškeré náklady, které daný úvěr obnáší. Díky tomu vám poslouží jako solidní ukazatel výhodnosti půjčky při jejich porovnávání.

4. Pečlivě čtěte smlouvu

Jak už jsme zmínili, s půjčkami jsou kromě úroků spojené nejrůznější poplatky a sankce, jejichž úhradě se často nevyhnete. Spousta poskytovatelů o nich na svých webových stránkách ani v brožurách nic nepíše, a to z jednoho prostého důvodu - půjčky už by nevypadaly tak výhodně. Existuje však jedno místo, kde se o nich veškeré potřebné informace dozvíte, a tím je smlouva. Právě ta určuje pravidla, kterými se budete vy i váš věřitel po celou dobu řídit. Proto si smlouvu vždy důkladně přečtete a nikdy ji nepodepisujte, dokud nebudete mít ve všech bodech maximálně jasno. Mohlo by se vám to vymstít.