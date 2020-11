Dobré vědět: Podívejte se, jaký je rozdíl mezi úrokem a RPSN | E15.cz

O rozdílu mezi úrokem a RPSN se už psalo v mnoha článcích, ale má praxe mi stále ukazuje, že toho asi nebylo dost a je potřeba to stále opakovat a připomínat.

Banky často tvrdí, že s vyřízením úvěru mají mnoho práce, a proto si různé úkony zpoplatňují nad rámec úroků. Možná ale i díky vysokému konkurenčnímu prostředí se podařilo mnoho poplatků úplně odbourat nebo je banky odpouští jako bonus pro klienta.

RPSN jako takové vám neovlivňuje přímo pravidelné splátky úvěru, jak se občas někdo domnívá. RPSN ovlivňuje celkové náklady na úvěr, tzn. úrok + veškeré platby, poplatky a produkty spjaté s vyřízením úvěru.

Do prosince 2016 nebylo povinné RPSN uvádět do smlouvy o úvěru, ale podle nového zákona o spotřebitelském úvěru, který začal platit od 1. 12. 2016, má každá instituce poskytující spotřebitelské úvěry povinnost tento údaj do úvěrové smlouvy viditelně uvádět.

Úrok

Úrok je cena za půjčení peněz, kterou klient zaplatí bance za to, že mu banka peníze půjčila. Výše úroku se odvíjí od poskytnuté částky, od toho, zda je úroková sazba fixní, jak dlouho fixace trvá nebo jak je klient pro banku rizikový. Každý poskytovatel úvěru si určuje úrok sám. Úrok se ale musí pohybovat v zákonných mezích, aby nedošlo k naplnění znaků lichvy. Taková úroková sazba je zakázaná.

RPSN

RPSN neboli roční procentní sazba nákladů je poměrně složitý vzorec, který je uveden v Zákoně č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, konkrétně v Příloze č. 5. Důležité pro klienta je, že RPSN představuje procentní vyjádření všech nákladů daného úvěru za 1 rok a vyjadřuje skutečnou cenu úvěru. Výpočet RPSN v úvěrové smlouvě počítá s tím, že veškerá ujednání zůstanou stejná po celou dobu trvání smlouvy.

Vzorec pro výpočet RPSNAutor: David Krůta

Ukázka vzorce pro výpočet RPSN

Mimo úroku se do výpočtu RPSN zahrnují například následující poplatky:

Poplatek za vedení účtu

Poplatek za uzavření úvěrové smlouvy

Poplatek za odhad nemovitosti

Poplatek za čerpání úvěru

Poplatek za návrh na vklad zástavního práva na katastru nemovitostí

Poplatek za výmaz zástavního práva z katastru nemovitostí

Poplatek za ověření podpisu zástavce na zástavní smlouvě k nemovitým věcem

Poplatek za potvrzení o zaplacených úrocích

Poplatek za pojištění nemovitosti

Příklad

Rada na závěr

Úvěr není jen o úroku. Pokud vám kdokoli nabízí slevu na úrokové sazbě, vždy se přesvědčte, že tato „sleva“ nebude vykoupena platbou za jiné produkty nebo služby. Nabídnutá pojistka, kreditní karta, případně podobné doplňkové produkty mohou úvěr pěkně prodražit.