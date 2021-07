Průměrná sazba hypoték v červnu stoupla na 2,13 procenta | E15.cz

Během června zvýšily nabídkové sazby hypoték téměř všechny banky. "Lze předpokládat, že růst bude i nadále pokračovat, a to i díky zvýšení sazeb ze strany ČNB. To potvrzují dnes platné nabídkové sazby bank, které jsou v některých případech až o 0,8 procentního bodu vyšší než průměrná úroková sazba hypoték podle Fincentrum Hypoindexu," uvedl hypoteční analytik Fincentrum & Swiss Life Select Jiří Sýkora.

I podle hlavního poradce České bankovní asociace Miroslava Zámečníka hypoteční sazby budou dále růst kvůli zvyšování sazeb na mezibankovním trhu a kvůli očekávanému přitvrzování měnové politiky ČNB, které začalo v červnu. "Když ovšem lidé slyší na zprávy o velmi vysokém nárůstů cen stavebních materiálů, prací a realit jako takových, přihlédnou ke stále váznoucí nabídce, a tudíž se sotva lze divit jejich pokračujícímu zájmu o hypotéky a snahu se zajistit investicí do bytu proti inflaci. Málokdo by si vsadil na to, že bod zvratu je za rohem a poptávka po hypotékách v dohledné době oslabí," uvedl.

Růst úrokových sazeb tak zatím hypoteční trh nezbrzdil. "Objem prodaných hypoték s hodnotou 44,47 miliardy korun je po letošním březnu druhým nejúspěšnějším měsícem v historii Fincentrum Hypoindexu," upozornil Sýkora. V případě počtu sjednaných hypoték je červen podle něj třetím nejúspěšnějším měsícem v historii Fincentrum Hypoindexu. Prvenství zatím drží letošní březen s 14 401 hypotékou a druhé místo má listopad 2016, kdy si hypotéku sjednalo 14 386 lidí.

Za celé pololetí sjednaly banky hypotéky v podobném objemu jako v letech 2016 a 2017 za celý rok, kdy celkový objem překročil 225 miliard korun. "Vzhledem k tomu, že banky stále nestíhají vyřizovat žádosti o hypotéku, může již červenec potvrdit nový rekordní rok. Rekord zatím drží loňský rok, kdy banky poskytly hypotéky za více než 254 miliard korun. Bankám tak k pokoření ročního rekordu zbývá uzavřít hypoteční smlouvy již jen zhruba za 30 miliard korun," uvedl Sýkora. Podle něj by letos mohla padnout hranice 300 miliard korun sjednaných hypoték za rok.

Rovněž ředitel hypotečních úvěrů Raiffeisenbank Milan Voldřich potvrdil, že v červnu pokračovala situace, kdy banky jako zpracovatelé žádostí o hypotéky byly opět na hraně kapacit. "Stále tedy trvá, že jsou lhůty pro vyřízení v bankách nestandardně dlouhé, a že si klienti na vyřízení prostě musí déle počkat. Na začátku července přísun žádostí lehce ochabl, je otázkou, do jaké míry je to vinou dovolených a do jaké skutečnou mírou poptávky. To se teprve ukáže," uvedl.

Rekordní objem úvěrů je pak podle analytika společnosti Patron Daniela Horňáka důsledkem avizovaného navyšování úrokových sazeb. "Klienti si tak dopředu sazby rezervovali a během června a ještě i července tyto úvěry budou podepisovat. V bankách je dnes průměrná doba vyřízení klidně i měsíc, tzn. i objemy v červenci budou opět velmi vysoké," uvedl.

Průměrná výše poskytnutého hypotečního úvěru po květnovém poklesu v červnu opět vzrostla, a to na 3,16 milionu korun. Za posledních 12 měsíců se zvýšila o více než 400 000 korun.

Spoluzakladatel hypotečního on-line tržiště Zaloto Marek Kříž ČTK sdělil, že sjednávání hypoték se daří i na internetu. Zaloto podle něj zprostředkovalo od ledna do června letošního roku hypoteční úvěry za zhruba 20 miliard korun, meziročně o desetinu více. "Nejsilnějším měsícem byl jednoznačně leden, přičemž od března hypoteční poptávka pozvolna zpomaluje," uvedl.