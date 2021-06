Pohled Zlaté koruny: Hypotéka na družstevní byt? Ano, ale s výhradami… | E15.cz

Proč? Jak jsem před pár dny vysvětloval i v rádci Zlaté koruny na www.penizevrousce.cz, je to složitější hlavně proto, že hypotéka je úvěr, který musí být - a to vždy bez výjimky – zajištěn zástavním právem k nemovitosti. A družstevní byt jako zajištění využít prakticky nelze. Hovorově sice říkáme „koupě družstevního bytu“, ale to není zcela přesné. Nejedná se totiž o koupi, ale „pouze“ o převod členského podílu. Nabyvatel se nestává majitelem družstevního bytu – ten je stále vlastněn družstvem – ale stává se členem družstva a má právo byt užívat.

Proč platit za něco, co nebude moje? Pomocí družstevního bytu si lze zajistit bydlení levněji, než koupí obdobného bytu do osobního vlastnictví.

Ovšem v případě, že klient má k dispozici jinou vhodnou zástavu (třeba poskytnutou od rodičů), lze družstevní byt financovat zcela standardní hypotékou. S vhodnou zástavou a dostatečnou bonitou by klient neměl narazit na žádný nepřekonatelný problém.

Předhypoteční úvěr může být pohoda (ale nemusí)

Pokud klient nemá jiné vhodné zajištění, může existovat řešení tehdy, že se u družstevního bytu, který chce financovat, plánuje v dohledné době převod do osobního vlastnictví. Potom banka může poskytnout tzv. předhypoteční úvěr (není to ještě hypoteční úvěr, protože není zajištěný) a po převodu vlastnictví bytu na klienta se tento předhypoteční úvěr nahradí řádnou hypotékou. Banky však požadují, aby k převodu do osobního vlastnictví došlo do jednoho, maximálně dvou let. Po tuto dobu je úvěr úročen sazbou, která zohledňuje fakt, že úvěr není zajištěn a zvýšené riziko banky se tak v úrokové sazbě významně projeví.

Zesplatnění úvěru jako noční můra

Pokud by se převod z nějakého důvodu nerealizoval, nastane docela velký problém, který v nejhorším případě může vést až k zesplatnění úvěru. Zesplatnění úvěru v praxi znamená právo věřitele požadovat po dlužníkovi jednorázové vrácení nesplacené dlužné částky. Dlužník je pak povinen ve stanoveném termínu doplatit celý zůstatek úvěru, což v některých situacích může být doslova likvidační.

Banky nemají zájem k těmto hraničním opatřením přistupovat unáhleně a snaží se nelézt pro obě strany přijatelné řešení. Ovšem v případě, kdy klient dlouhodobě svůj úvěr nesplácí nebo neplní jiné důležité podmínky dohodnuté v úvěrové smlouvě, nezbývá, než situaci řešit třeba i těmito nepopulárními kroky.

Stavebko – řešení jednodušší, ale také dražší

Existují však i další vhodná řešení. Jsou jimi produkty stavebních spořitelen. Tři z nich mají přímo pro financování družstevního bydlení vytvořeny speciální produkty a podmínky. Tímto způsobem lze zajistit při splnění odpovídajících podmínek poměrně vysoké úvěry. U jedné ze stavebních spořitelen dokonce až 3,5 milionu korun.

Jde o úvěry účelové, ale nezajištěné, takže převod pořizovaného bytu do osobního vlastnictví v tomto případě není nutný. Nezajištěný úvěr je však vždy pro banku rizikovější než zajištěný, a je tedy dražší. Úrokové sazby těchto úvěrů u stavebních spořitelen aktuálně začínají na roční úrokové sazbě 3,89 procenta, ale spíše je třeba počítat se sazbou i znatelně přes 4 procenta.

Družstevní bydlení tedy každopádně při splnění některých podmínek financovat úvěrem lze. Nicméně záleží na všech souvisejících okolnostech. Tento úvěr je třeba zvažovat snad ještě víc, než u klasických hypoték, kdy si půjčujeme na byt do osobního vlastnictví.

Autor je člen Finanční akademie Zlaté koruny, Gepard finance.

