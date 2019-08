Česká spořitelna zvýhodnila studentský účet | E15.cz

Česká spořitelna zrušila u dětského a studentského účtu poplatky za příchozí i odchozí SEPA úhrady v eurech v rámci EU a Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Lichtenštejnsko a Island). Studenti mohou zároveň zdarma vybírat hotovost z bankomatů v zemích, kde působí skupina Erste (Rakousko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Srbsko, Chorvatsko).

Česká spořitelna tak myslí na mladé klienty, kteří vyrážejí za studiem na ciziny, jen loni jich bylo okolo osmi tisíc. Nově se tak nemusí obávat žádného poplatku v souvislosti s platbou za program Erasmus, kdy dostávají stipendium v eurech.

Studentský účet lze bezplatně využívat až do 26 let, klient má přístup do mobilního a internetového bankovnictví George a může pro bezkontaktní platby využívat aplikace pro mobilní placení jako Apple Pay či Google Pay.