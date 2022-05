Kolo a pojištění. Co všechno lze krýt a hradit z pojistky? | E15.cz

Podle mluvčí Heureka.cz Adély Berkové mohou být jedním z důvodů masivního nárůstu cyklodopravy také vysoké ceny pohonných hmot. „Je možné, že lidé se tak rozhodli kvůli vyšším cenám benzínu, nebo se chystají na jaře opět vyrazit do přírody právě na elektrokolech.“ Jelikož se provoz na kolech během sezóny ještě zvýší, je zejména pro cyklisty dobré vědět, na co se mohou pojistit.

Kolo jako zbraň „Během jízdy na elektrokole může jezdec škodu nejen utrpět, ale také způsobit. V lepším případě na majetku, v horším i újmu na zdraví. Pro tento účel je dobré mít sjednané pojištění odpovědnosti, které je buď samostatné, nebo v rámci pojištění domácnosti jako její příslušník,“ uvádí Eva Svobodová, tisková mluvčí pojišťovny Uniqa.

Ukradené kolo

Pojištění domácnosti se mimo jiné vztahuje i na krádež kola. Výše úhrady záleží na tom, kde přesně měl cyklista své kolo uloženo, a také na tom, jakou pojistnou částku pro něj zvolil. Za odcizené kolo z bytu, individuálně využívaných zabezpečených prostor či rodinného domu hradí pojišťovna v případě vloupání celou hodnotu kola či kol. Za krádež kola uloženého ve sklepě či například v garáži uhradí pojišťovna až 20 procent pojistné částky sjednané pro domácnost a v případě uložení ve společných uzamykatelných prostorách (kolárny, kočárkárny atd.) či na balkóně (alespoň do 3 metrů nad úrovní terénu) vyplatí právě třeba Uniqa za jeho krádež podle hodnoty kola , maximálně ale 10 tisíc korun.

Předpokladem pojistného plnění je policejní potvrzení násilného překonání zabezpečení prostor. Bicykly jsou pojištěné i mimo domov, tedy během jejich používání například na výletě nebo cestou do práce.

Bicykl na dovolené

Zároveň je možné pojistit se na cestování do ciziny, přesněji tedy po Evropě s tím, že pojištění platí i na kola převážená autem a nerozlišuje se, zda jsou na střešním nebo zadním nosiči. V tomto případě platí pojištění v době od 6 do 22 hodin. Pokud je vůz převážející kola pojištěn havarijně s dodatkovým připojištěním zavazadel, vztahuje se havarijní pojištění i na poškození nebo zničení kol při jakékoli nehodě, nikoli však na krádež.

Vedle toho může pojišťovna pomoci s úhradou vzniklé škody v případech, kdy byla způsobena cyklistou neúmyslně a neprokázala se přítomnost alkoholu, návykových látek či nepovolené úpravy elektrokola. Škodu lze hradit z pojištění občanské odpovědnosti sjednaného buď samostatně, nebo často k pojištění domácnosti.

Existuje i cykloasistence

V neposlední řadě je možné si k pojištění domácnosti připojistit i cykloasistence. „V rámci cykloasistence odborníci po nehodě nebo poruše klientovi pomohou s opravou na místě. Pokud to na místě nelze, dopraví porouchané kolo do servisu až ve vzdálenosti do 50 kilometrů zdarma, opraví vyjmenované frekventované závady až do výše 5 tisíc korun a kolo do vyzvednutí zdarma uschovají. Tato služba stojí 220 korun ročně,“ dodává Eva Svobodová.