Třicítka: nová předplacenka Vodafonu vám „sežere“ nejvíc 30 korun | E15.cz

Minuta volání, SMS zpráva i 10 MB dat budou stát vždy 3 koruny. Tyto ceny ovšem platí pouze do chvíle, než zákazník utratí za den 30 korun. Pak už získá až do půlnoci neomezené volání a SMS do všech sítí a současně 300 MB dat zdarma. Ale pozor, halíře dělají talíře, takže při neřízené spotřebě zaplatíte cca 900 korun měsíčně, což se nevyplatí.

Sečteno a podtrženo: kdo nepotřebuje používat telefon, tak peníze neutratí. A kdo zrovna potřebuje hodně volat, psát nebo datovat, nezaplatí více než 30 korun za den.

Zákazník si tak může vybrat, jestli chce využívat neomezené služby, nebo optimalizovat svoji útratu. Do denního limitu 30 korun se počítá volání, SMS zprávy a data v rámci České republiky a roamingové Zóny 1 (EU + Norsko, Lichtenštejnsko a Island). Sledovat průběžnou denní útratu lze pohodlně v aplikaci Můj Vodafone, jakmile za den zákazník využije služby v hodnotě 30 korun, dostane informační SMS zprávu o získání výhod.

Nová Předplacená karta 30 bude od srpna k dostání v prodejnách a také eShopu Vodafone. Na kartě bude přednabitý kredit 200 korun a cena karty bude také 200 korun.