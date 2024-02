ČNB snížila základní sazbu. Jak její rozhodnutí ovlivní úroky na vašich spořicích účtech?

Každý krok České národní banky (ČNB) se promítne do tuzemské ekonomiky. Jak ovlivní současné snížení základní úrokové sazby chování komerčních bank? Pokles sazby možná půjde ruku v ruce i s poklesem úroků na spořicích účtech. A co to bude v praxi znamenat pro klienty bank?

Česká národní banka dala pokyn pro snížení základní úrokové sazby. Ta v současné době tak činí 6,25 %. Pokles o půl procentního bodu není nikterak zanedbatelný, vklady i půjčky to může výrazně ovlivnit. Cílem centrální banky je rozhýbat ekonomiku, v případě, že by chtěla ČNB přibrzdit, rozhodla by se pro krok opačný, a to ke zvýšení základní úrokové sazby.

Česká spořitelna i Komerční banka úroky na spořicích účtech sníží

Nyní se očekává, že banky budou reagovat a úroky na spořicích účtech snižovat. Opak ale může být pravdou, velkých změn se u mnohých bank není nutné prozatím obávat. Jen je nejspíš patrné, že nejvýhodnější spořicí účet na trhu nebudou nabízet velcí hráči, jako jsou Komerční banka a Česká spořitelna. Tyto dvě banky už nyní oznámily, že budou v následujících týdnech na kroky ČNB reagovat.

Menší banky v rámci své konkurenceschopnosti si nechávají na rozmyšlenou. Prozatím žádné snižování úroků na spořicích účtech neplánují. Pokud tak budete patřit k těm, kterým banka úrok okleští, nebojte se poohlédnout u konkurence.

dotFOX s.r.o.

Mít více spořicích účtů se může vyplatit

Spořicí účty jsou obvykle zdarma, sjednaných jich tak můžete mít třeba deset a peníze dle libosti přesouvat od jedné banky ke druhé. Díky tomu velmi flexibilně zareagujete na aktuální podmínky bank a zajistíte si nejvýhodnější spoření.

V současné době úrok na spořicích účtech neklesá pod 5 %, navíc se jedná o sazbu, která po několika dlouhých měsících znovu zvládá boj s inflací. Ta meziročně klesla na 2,3 %. Opět tak i peníze uložené na konzervativních bankovních produktech vydělávají.

Při sjednání nového spořicího účtu je ale potřeba být na pozoru, co se týká podmínek a bonusového úročení. Občas je nutné sjednat běžný účet a aktivně ho používat, abyste získali výhodný úrok. Pokud tak chcete vlastnit více spořicích účtů, je dobré hledat ty, které jsou bez podobných pravidel. Jen tak si zajistíte maximální výnosnost, kterou spořicí účty nabízí, a zároveň budete mít své úspory stále k dispozici.

dotFOX s.r.o.

Bude nadále ČNB snižovat základní úrokovou sazbu?

V rámci únorového snížení sazeb se jedná o druhé uvolnění měnových podmínek od května 2020, zároveň tedy i o druhé takové rozhodnutí Aleše Michla v roli guvernéra ČNB. Na konci roku 2023 základní úrok činil 6,75 % a po celý rok 2023 rovných 7 %. K takto vysokému nárůstu došlo v průběhu posledních let, ještě v červnu 2021 byla sazba pouhých 0,5%.

To, zda bude centrální banka v pozvolném poklesu pokračovat v průběhu celého letošního roku a i těch následujících, zatím není jasné. Vše záleží na vývoji ekonomiky, měnovém kurzu a výši inflace.