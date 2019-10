Češi jsou tolerantní pronajímatelé. Chtějí ale informace | E15.cz

Češi jako pronajímatelé nemovitostí požadují osobní doomluvu, pokud nájemník vychází vstříc, jsou ochotni slevit z nájmu. Když o sobě podnájemník podá dostatek informací, najde bydlení 5krát rychleji. Vyplynulo to z analýzy portálu pro přímý prodej a pronájem nemovitostí Bezrealitky.cz.

Pro pronajímatele je podstatné, aby o nájemnících věděli údaje jako je počet členů domácnosti, zda mají domácí mazlíčky, jestli jde o domácnost kuřáků. Pokud si vlastník nemovitosti není jistý, často si vyžádá referenci od předchozího pronajímatele nebo i zaměstnavatele. Ty jim mohou v rozhodování pomoci. Z těchto důvodu majitelé preferují osobní domluvu. Pronajímatelé mohou kontrolovat i bezdlužnost.

„Je logické, že majitelé si chtějí být jistí spolehlivostí nájemce. A to nejen kvůli sobě, ale také sousedům. Například v Německu je běžné, že při jednání o pronájmu zájemce doloží reference od předchozích majitelů, zaměstnavatele nebo například doklad, že řádně platí své účty na telefon. Tím jasně dává najevo, že je pro majitele zodpovědným partnerem, zmiňuje Hendrik Meyer, CEO Bezrealitky.

Za jakých podmínek jsou pronajímatelé ochotni slevit

Výši nájmu je pronajímatel ochoten snížit, pokud má garanci, že nájemník zůstane v bytě několik let. Další skutečností je to, když nájemce tráví v bytě minimum času a po domluvě umožní jeho občasné využití majitelem například při služebních cestách. Další plus mají nájemníci, kteří slíbí, že pronajatou nemovitost budou na své náklady udržovat nebo nadstandardně zvelebovat.