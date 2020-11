Ošetřovné je dobré, ale finanční ztráty domácnostem nenahradí | E15.cz

Veškeré školy se pro prezenční výuku v Česku uzavřely ve středu 14. října. Rodiče mladších žáků museli s dětmi zůstat doma a dle svých možností se buď spolehnout na dávku ošetřovného, nebo přejít na takzvaný home office neboli práci z domu. Přitom ale musejí zvládat ještě distanční výuku s dětmi, pokud nechtějí své děti zanedbávat.

I přesto, že se rodiče-zaměstnanci dočkali navýšení ošetřovného při uzavření škol kvůli covidu z 60 na 70 procent z průměrného denního výdělku, mnohým z nich to trn z paty nevytrhne. Například pro pracovnici v potravinovém řetězci za mzdu 24 tisíc hrubého měsíčně, které zůstanou doma dvě děti ve věku 10 a 6 let, přijde za 16 dnů v říjnu zhruba 7630 korun.

Finanční starosti působí epidemie covidu a k tomu zavřené školy i živnostníkům. Například kosmetičce a kadeřnici, která zůstane s jedním dítětem doma, za 16 dnů v říjnu přijde 6400 korun. A to za situace, kdy platí odvody na sociální a zdravotní pojištění.

Ošetřovné pro dohodáře a OSVČ

Podporu z programu Covid – ošetřovné spravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), jemuž živnostníci zasílají od pondělí 9. listopadu, nejpozději pak do 9. prosince 2020 své žádosti. Náleží jim podpora ve výši 400 korun za každý den péče o dítě do deseti let nebo i starší dítě se zdravotním hendikepem. Úřad vyplácí podporu i za víkendy a dny svátků, stejně jako u zaměstnanců z nich vyjmul dva dny podzimních prázdnin.

„V součtu jde za říjen o maximálně 16 dnů, za které mohou živnostníci žádat o ošetřovné při péči o dítě kvůli uzavírce škol, to je přesně 6400 korun,“ potvrzuje finanční poradce skupiny Partners David Kučera

Dodává, že úřad avizoval rychlejší vyřízení těch žádostí, jež budou podány datovou schránkou. Přijímá ale i žádosti podané e-mailem s elektronickým podpisem a poštou. Živnostníky přitom upozorňuje na jeden podstatný detail, že ošetřovné nemohou na rozdíl od podpory při jarní epidemii koronaviru kombinovat s jiným typem podpory, konkrétně tedy kompenzačním bonusem. O ten si žádají u svého finančního úřadu a vyplácí jej ministerstvo financí.

Ošetřovné pro zaměstnance

Rodiče-zaměstnanci nově získávají při uzavření škol kvůli covidu ošetřovné ve výši 70 procent z průměrného denního výdělku, oproti 60 procentům z minulé vlny. Žádat o ošetřovné mohou zaměstnaní rodiče při péči o dítě mladší deseti let. Pokud je dítě závislé na péči druhé osoby, pak až do jeho 26 let. V obou případech po celou dobu uzavření školy z nařízení vlády. Za stejných podmínek žádají i rodiče dětí, které musely zůstat doma kvůli nařízené karanténě i v době otevření škol. V péči o dítě se mohou rodiče dítěte nebo i jiné osoby žijící ve stejné domácnosti během měsíce střídat, a na rozdíl od jarních měsíců nevyplňují dva formuláře (žádost o ošetřovné a výkaz péče), nýbrž vše je zkombinováno v jedné žádosti. Tu odevzdají po uplynutí měsíce, ve kterém o dítě pečovali, u svého zaměstnavatele. Úřad jim dávku vyplatí do jednoho měsíce od podání žádosti, a to, jak již řečeno, ve výši 70 procent průměrného denního výdělku.

„Ošetřovné se vyplácí i za víkendy, v říjnu úřady vyplatí ošetřovné i za dny 26., 27. a 28. října, nikoliv však za čtvrtek a pátek, na které připadly podzimní prázdniny,“ vysvětluje David Kučera s tím, že v říjnu půjde celkem o 16 dní a k žádosti se nedokládá potvrzení ze školy o jejím uzavření.