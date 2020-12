OSSZ potvrzuje hlavní činnost pro OSVČ při žádosti o ošetřovné | E15.cz

Podzimní ošetřovné pro živnostníky se snížilo na 400 korun za den. Navíc se vyplácí za péči o dítě do 10 let věku, a to pouze živnostníkům na hlavní činnost. Tu přitom musejí někteří z nich doložit. Problém ale je, že nikde není uvedeno, jak to učinit. A dále, pokud ji nedoloží, ztrácejí na ošetřovné nárok.

„Podmínky pro čerpání ošetřovného při péči o dítě se na podzim zpřísnily pro zaměstnance i živnostníky. Nejenom, že se v obou případech snížila výše podpory, ale snížila se i věková hranice pro její poskytnutí, a to ze 13 let věku na 10 let věku dítěte,“ říká finanční poradce skupiny Partners Vladimír Weiss.

Výjimka zůstala pro starší děti se zdravotním hendikepem, jejichž zařízení se kvůli epidemii koronaviru uzavřelo nebo které jsou v karanténě. Za péči o ně si živnostníci na hlavní činnost žádají o dotaci ošetřovného až do jejich věku 26 let.

Novinkou je i potvrzení o hlavní činnosti

Nejeden živnostník se při vyřizování žádosti o podzimní ošetřovné setkal s tím, že mu úřad žádost vrátil zpátky s požadavkem, aby doložil potvrzení o hlavní činnosti. Za několik dní od podání žádosti mu z MPO, které dotaci na ošetřovné pro živnostníky spravuje, přišla do datové schránky výzva k dodání potvrzení o podnikání na hlavní činnost. Úřad sice neuvedl jak, ale požadoval dokument poslat nejdéle do sedmi dnů od doručení výzvy k doplnění. OSVČ tak řeší, jak doložit to, že mají živnost na hlavní činnost.

„Příjemce podpory se může obrátit na místně příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení,“ vysvětluje Vladimír Weiss.

Podle něj si pak někteří žadatelé dělají starosti s tím, že je úřad vyzývá k doplnění žádosti do maximálně sedmi dnů od vyzvání, přičemž správa sociálního zabezpečení má na vyřízení žádosti až 30 dní od jejího doručení. Navíc živnostníci mohou žádosti o ošetřovné za měsíc říjen podávat na MPO nejdéle do 9. prosince, což by při dodržení 30denní lhůty na vyřízení znamenalo problém. Avšak ani to by dle vyjádření MPO neměl být důvod k nevyřízení žádosti o ošetřovné. Úřad totiž uvedl, že příslušné správy reagují rychleji. V případě potřeby pak vyčká na doplnění žádosti. Vysvětlil také, proč musí živnostníci dokládat skutečnost o provozování živnosti na hlavní činnost a proč si rozsah podnikání neověří kontroloři sami v registrech: „Do registrů České správy sociálního zabezpečení nemá MPO zmocnění k přístupu. Obecně k přístupu do jednotlivých registrů musí být jednoznačné legislativní zmocnění.“