Průzkum: Kolik dáme za oběd v jídelně a kolik v restauraci | E15.cz

Závodní jídelny

58 procent Čechů vyjde oběd v závodce do padesátikoruny. Více než třetina strávníků dokonce pod 30 korun. V běžných restauracích můžeme za oběd dát až 130 korun. Vyplynulo to z průzkumu, který je součástí interaktivního projektu na mapování firemního stravování s názvem „Moje závodka“.

Do karet závodkám mimo cenu hraje i to, že lidé jsou s jídlem v závodních jídelnách spokojení. Z průzkumu vyplynulo, že jídelny nabízí vedle klasického menu i lehké pokrmy. Nemusí to ale být pravidlem.

„V kantýnách a závodních jídelnách se stravuje zhruba 1,8 milionu lidí. Zatímco o kvalitě jídla a cenách v restauracích se píše neustále, o tomto segmentu se mluví jen málo. Chtěli jsme situaci zmapovat. Je zajímavé vidět rozptyl v kvalitě mezi dotovanými jídly,“ upřesňuje předsedkyně správní rady Sdružení pro zaměstnanecké stravování – ProZAMS Linda Nejezchlebová.

Restaurace musely zdražovat

V restauracích byla v červnu útrata za oběd v průměru 134 korun a 40 haléřů. Bylo to o 4 koruny a 50 haléřů více než v únoru. Tedy před koronavirem. Byl to nárůst o 10 procent. Díky zdražení útraty v restauracích rostou, návštěvnost ale stále není na stejných číslech jako před začátkem pandemie. Vyplývá to z Ticket Restaurant ® Card Indexu.

Proč ke zdražení došlo? Provozovatelé restaurací museli do cen promítnout rostoucí ceny surovin. Podle ČSÚ v posledních dnech výrazně zdražilo především ovoce a zelenina, mouka, cukr a maso. Dalším důvodem růstu cen obědů v restauracích je samozřejmě to, že se provozovatelé snaží dohnat předchozí ztráty.

„Důvodem růstu útrat pak je, že lidé sice zatím chodí do restaurací méně často, ale když už na oběd zajdou tak si více dopřávají a také dávají vyšší spropitné, aby restauratéry podpořili,“ říká šéf marketingu a inovací Edenredu Jakub Ryba.

Tzv. stravovací paušály

Vláda schválila zavedení tzv. stravovacího paušálu. Jde o to, že zaměstnanci by místo dotovaného jídla nebo třeba stravenek mohli uplatnit daňově osvobozený peněžní příspěvek. „Různé průzkumy mezi zaměstnanci zjistily, že by při zdražení jídel či likvidaci stravenek významná část z nich přestala obědvat. To by nesporně vedlo ke zhoršení jejich zdravotního stavu i ztrátě pracovních míst ve stravovacích provozech,“ zdůrazňuje Kateřina Cajthamlová.

Podle průzkumu by v případě změny v podpoře závodního stravování 4 procenta chodila do jídelny či kantýny stejně jako doposud. Naopak třetina lidí (33,3 procenta) by do ní přestala chodit úplně.